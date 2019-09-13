سيامة كاهنين جديدين و7 قمامصة للخدمة بإيبارشية طموه



١- الشماس الإكليريكي ملاك عريان، كاهنًا عامًا على مذابح قرى الايبارشية، طموه باسم القس موسى.

٢- الشماس مينا سمير كاهنًا عامًا على كنيسة الشهيد مارجرجس منشأة عبد السيد والقرى التابعة لها باسم القس يوساب.



والقمامصة الجدد هم:

١- القمص كيرلس صبحي كاهن كاتدرائية الشهيد أبي سيفين والانبا كاراس السائح بطموه.

٢- القمص صليب لويس كاهن كنيسة القديس الأنبا صموئيل بسقارة.

٣- القمص أرشليدس شحاتة كاهن كنيسة دير القديسين قزمان ودميان بمنيل شيحة.

٤- القمص يواقيم جميل كاهن كنيسة دير الأمير تادرس منى الأمير، الحوامدية.

٥- القمص يوئيل القمص كاهن كنيسة دير الأمير تادرس منى الأمير، الحوامدية.

٦- القمص ببنودة عيسى كاهن كنيسة القديس الأنبا أبرآم الشوبك الغربي، البدرشين

٧- القمص ميخا عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بعزبة واصف العياط.



وشارك في الصلوات مجمع كهنة الإيبارشية وبعض الآباء الكهنة من خارجها وخورس الشمامسة وجموع غفيرة من الشعب القبطي.



ويقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير السيدة العذراء مريم السريان بوادى النطرون.



يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، القس بولس حليم، قد اعلن عن إقامة أول قداس بكنيسة العجايبي مارمينا والبابا كيرلس السادس بمدينة ريتشموند ولاية فيرچينيا.



ونوه "حليم"، أن نيافة الأنبا بيتر أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي والنائب البابوي لكنائس فيرچينيا افتتح الكنيسة مساء السبت وصلى بها صلاة العشية وطيَّب الرفات الموجودة بالكنيسة.



وأضاف: أن نيافته خلال القداس مجموعة من الشمامسة في رتبة إبصالتس ودشن بعض أواني الكنيسة.



واختتم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قائلًا: إن لفيف من الكهنة والشمامسة وخدام شعب فيرچينيا قد شاركوا في الصلوات وفي حفل الافتتاح.

صلى نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه وتوابعها صباح اليوم، قداس عيد النيروز (رأس السنة القبطية) بكاتدرائية الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير أبي سيفين الأثري بطموه (مقر المطرانية).وشهد القداس سيامة كاهنين جديدين للخدمة بقرى الإيبارشية، وكذلك رسامة ٧ من القسوس في رتبة القمصية، وهم: