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أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2019 مقابل الجنيه المصرى

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:47 م
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أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2019 مقابل الجنيه المصرى
أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى
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استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2019 حسب اسعار إغلاق أمس بسبب عدم وجود تعامل بالبنوك فى مصر يومى الجمعة والسبت .

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند سعر تعاملات امس حيث سجل 16.36 جنيه للشراء و 16.46 جنيه للبيع فى البنوك العاملة فى السوق المصري، كما استقر سعر الريال السعودي عند 4.35 جنيه للشراء، و4.38 جنيه للبيع. 


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.38 جنيه للشراء

16.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.41 جنيه للشراء

16.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.41 جنيه للشراء

16.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.4 جنيه للشراء

16.5 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.41 جنيه للشراء

16.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.39 جنيه للشراء

16.49 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.39 جنيه للشراء

16.49 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.41جنيه للشراء

16.51 جنيه للبيع



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات ، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:

سعر الريال السعودى اليوم

انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر إغلاق امس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصري ، سجل سعر الريال و4.39 جنيه للبيع، 4.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم،  حيث بلغ سعره فى البنك الأهلى، بلغ 18.23 جنيه للبيع، 17.88 للشراء.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفقاً لبيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.22 جنيه للبيع،53.82 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.10 جنيه للشراء، و 20.35 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى التى جاءت كالتالى:

العملةشراءبيع
دولار أمريكى16.354516.4819
يورو17.919618.0625
جنيــه إسترليـنى20.148720.3123
دولار كنـدى12.390712.4920
كرون دانمركى2.40142.4205
كرون نرويجى1.82151.8370
كرون ســويدى1.68631.7000
فرنك سويسرى16.451516.5864
100 ين يابانى15.171115.2936
ريـــال سعـــودى4.36004.3942
دينــار كويتى53.734054.2008
درهم اماراتى4.45204.4876
دولار اســـترالى11.245311.3363
دينــار البحــرين43.369143.7163
ريـــال عمـــانى42.474742.8102
ريـــال قطــــرى4.49054.5280
دينـار اردنـى23.034523.2796
يوان صينى2.30702.3257

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