أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2019 مقابل الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2019 حسب اسعار إغلاق أمس بسبب عدم وجود تعامل بالبنوك فى مصر يومى الجمعة والسبت .
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه
المصري عند سعر تعاملات امس حيث سجل 16.36 جنيه للشراء و 16.46 جنيه للبيع فى
البنوك العاملة فى السوق المصري، كما استقر سعر الريال السعودي عند 4.35 جنيه للشراء، و4.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.38 جنيه للشراء
16.51 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.41 جنيه للشراء
16.51 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.41 جنيه للشراء
16.51 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.4 جنيه للشراء
16.5 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.41 جنيه للشراء
16.51 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.39 جنيه للشراء
16.49 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.39 جنيه للشراء
16.49 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.41جنيه للشراء
16.51 جنيه للبيع
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات ، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:
سعر الريال السعودى اليوم
انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر إغلاق امس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصري ، سجل سعر الريال و4.39 جنيه للبيع، 4.35 جنيه للشراء.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، حيث بلغ سعره فى البنك الأهلى، بلغ 18.23 جنيه للبيع، 17.88 للشراء.
سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفقاً لبيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.22 جنيه للبيع،53.82 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.10 جنيه للشراء، و 20.35 جنيه للبيع.
أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى التى جاءت كالتالى:
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|16.3545
|16.4819
|يورو
|17.9196
|18.0625
|جنيــه إسترليـنى
|20.1487
|20.3123
|دولار كنـدى
|12.3907
|12.4920
|كرون دانمركى
|2.4014
|2.4205
|كرون نرويجى
|1.8215
|1.8370
|كرون ســويدى
|1.6863
|1.7000
|فرنك سويسرى
|16.4515
|16.5864
|100 ين يابانى
|15.1711
|15.2936
|ريـــال سعـــودى
|4.3600
|4.3942
|دينــار كويتى
|53.7340
|54.2008
|درهم اماراتى
|4.4520
|4.4876
|دولار اســـترالى
|11.2453
|11.3363
|دينــار البحــرين
|43.3691
|43.7163
|ريـــال عمـــانى
|42.4747
|42.8102
|ريـــال قطــــرى
|4.4905
|4.5280
|دينـار اردنـى
|23.0345
|23.2796
|يوان صينى
|2.3070
|2.3257
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