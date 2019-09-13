أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2019 مقابل الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2019 حسب اسعار إغلاق أمس بسبب عدم وجود تعامل بالبنوك فى مصر يومى الجمعة والسبت .

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند سعر تعاملات امس حيث سجل 16.36 جنيه للشراء و 16.46 جنيه للبيع فى البنوك العاملة فى السوق المصري، كما استقر سعر الريال السعودي عند 4.35 جنيه للشراء، و4.38 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.38 جنيه للشراء 16.51 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.41 جنيه للشراء 16.51 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر 16.41 جنيه للشراء 16.51 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.4 جنيه للشراء 16.5 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.41 جنيه للشراء 16.51 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.39 جنيه للشراء 16.49 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.39 جنيه للشراء 16.49 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك عودة 16.41جنيه للشراء 16.51 جنيه للبيع







ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات ، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:

سعر الريال السعودى اليوم

انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر إغلاق امس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصري ، سجل سعر الريال و4.39 جنيه للبيع، 4.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، حيث بلغ سعره فى البنك الأهلى، بلغ 18.23 جنيه للبيع، 17.88 للشراء.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفقاً لبيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.22 جنيه للبيع، 53.82 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.10 جنيه للشراء، و 20.35 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى التى جاءت كالتالى:

العملة شراء بيع دولار أمريكى 16.3545 16.4819 يورو 17.9196 18.0625 جنيــه إسترليـنى 20.1487 20.3123 دولار كنـدى 12.3907 12.4920 كرون دانمركى 2.4014 2.4205 كرون نرويجى 1.8215 1.8370 كرون ســويدى 1.6863 1.7000 فرنك سويسرى 16.4515 16.5864 100 ين يابانى 15.1711 15.2936 ريـــال سعـــودى 4.3600 4.3942 دينــار كويتى 53.7340 54.2008 درهم اماراتى 4.4520 4.4876 دولار اســـترالى 11.2453 11.3363 دينــار البحــرين 43.3691 43.7163 ريـــال عمـــانى 42.4747 42.8102 ريـــال قطــــرى 4.4905 4.5280 دينـار اردنـى 23.0345 23.2796 يوان صينى 2.3070 2.3257



