كهربا لمؤمن زكريا: لسه قدامك كتير في الملعب وها ترجع أحسن من الأول

تمنى محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي الشفاء إلى زميله السابق في منتخب مصر مؤمن زكريا ولاعب النادي الأهلي.ونشر كهربا عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة تجمعه بمؤمن زكريا وكتب :"عشرة عمري وأخويا الكبير ربنا يشفيك وها ترجع أحسن من الأول واللي جاي أحلى".وأضاف :"ولسه في كتير ها تعمله وتقدمه في الملعب علشان أنت جدع وصاحب صاحبك واللي زيك ربنا بيبقى شايله خير كتير".ومن المقرر أن يغادر مؤمن خلال الأيام القيلة المقبلة إلى ألمانيا للخضوع إلى الكشف الطبي هناك على أحد الأطباء المتخصصين للتعافي من الإصابة.