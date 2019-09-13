سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررارت الرسمية بالأزبكية

وضبط بحوزتهما (بندقية خرطوش - خطابات - توكيلات منسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة - وجميعهم مـزورين).





واعترف الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وحيازتهما لباقي المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع (شخص آخر بالمعاش - مقيم بمحافظة الشرقية، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير" بالسجن 10 سنوات)، وأمكن ضبطه وبحوزته (كارنيه منسوب صدوره لجهة حكومية - رخصة قيادة - توكيلات منسوب صدورها لجهات مختلفة "جميعهم مزورين")، واعترف بتحصله على التوكيلات المضبوطة بحوزته من (مطبعجي - مقيم بمحافظة الجيزة، مسجل خطر سرقات عامة، سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا "سرقة تيار كهربائي، ضرب، تبوير أرض").





وأمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات التالية: عدد (20 بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة "وجميعهم مقلدين" - عدد 6 مطبوعات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة - عدد 17 بصمة أكلاشيه منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة).



واعترف باصطناع الأختام والأكلاشيهات بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين.

وبتطوير مناقشة (المتهم الثالث – بالمعاش) عن مصدر تحصله على الكارنيه ورخصة القيادة المضبوطين بحوزته اعترف بتحصله على المضبوطات من (عاطل - مقيم بالجيزة، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير" بالسجن 15 سنة)، أمكن ضبطه وبحوزته (تراخيص تسيير وقيادة- محررات رسمية منسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة"جميعهم مـزوريـن").

وبتطوير مناقشته عن كيفية إصطناع المحررات الرسمية المزورة اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (صاحب مكتبة كائنة بالقليوبية، سبق إتهامه في قضيتين آخرهما قضية "أموال عامة" والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "تزوير – سلاح" بالسجن 18 سنة) أمكن ضبطه داخل المكتبة محل عمله وبحوزته (برينتر – إسكانر - ماكينات تقطيع كارنيهات - ماكينة تغليف - ورق طباعة للرخص والكارنيهات - ورق تغليف خاص بالكارنيهات - بطاقات رقم قومي ورخص قيادة وتسيير بأسماء مختلفة "جميعهم مـزوريـن").

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين (حاصل على بكالوريوس– زوجته "بدون عمل"- مقيمان حدائق الأهرام الجيزة)،