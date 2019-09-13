مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة لمؤمن زكريا

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تمنى محمود فايز المدرب السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر الشفاء لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، والذي يعاني من الإصابة وتسببت في ابتعاده عن الملاعب منذ 6 أشهر.

وغرد فايز عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الوقوف ورا مؤمن زكريا في محنته ودعمه من قبل الزملكاويه قبل الاهلاويه ما هو الا علامه لانتصار الخير جوانا".



وأضاف :"اثبتوا علي تلك المباديء الانسانيه... دعموها... اقفوا وراها... والله ما هيبقي لينا الا السيره الصالحه وحب الناس".



وتابع :"سلامات يا مؤمن وترجع اقوى".



ومن المقرر أن يغادر مؤمن خلال الأيام القيلة المقبلة إلى ألمانيا للخضوع إلى الكشف الطبي هناك على أحد الأطباء المتخصصين للتعافي من الإصابة.