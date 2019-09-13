ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة لمؤمن زكريا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:25 م
Advertisements
مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة لمؤمن زكريا
محمود فايز
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
تمنى محمود فايز المدرب السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر الشفاء لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، والذي يعاني من الإصابة وتسببت في ابتعاده عن الملاعب منذ 6 أشهر.
وغرد فايز عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الوقوف ورا مؤمن زكريا في محنته ودعمه من قبل الزملكاويه قبل الاهلاويه ما هو الا علامه لانتصار الخير جوانا".

وأضاف :"اثبتوا علي تلك المباديء الانسانيه... دعموها... اقفوا وراها... والله ما هيبقي لينا الا السيره الصالحه وحب الناس".

وتابع :"سلامات يا مؤمن وترجع اقوى".

ومن المقرر أن يغادر مؤمن خلال الأيام القيلة المقبلة إلى ألمانيا للخضوع إلى الكشف الطبي هناك على أحد الأطباء المتخصصين للتعافي من الإصابة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مدرب منتخب مصر محمود فايز مؤمن زكريا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
أهلي بنغازي
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري السعودي
التعاون
-
x
17:50
-
العدالة
ضمك
-
x
17:50
-
الاتحاد
النصر
-
x
19:35
-
الشباب
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
ليون