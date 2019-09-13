مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة لمؤمن زكريا
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:25 م
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علي نبوي
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تمنى محمود فايز المدرب السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر الشفاء لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، والذي يعاني من الإصابة وتسببت في ابتعاده عن الملاعب منذ 6 أشهر.
وغرد فايز عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الوقوف ورا مؤمن زكريا في محنته ودعمه من قبل الزملكاويه قبل الاهلاويه ما هو الا علامه لانتصار الخير جوانا".
وأضاف :"اثبتوا علي تلك المباديء الانسانيه... دعموها... اقفوا وراها... والله ما هيبقي لينا الا السيره الصالحه وحب الناس".
وتابع :"سلامات يا مؤمن وترجع اقوى".
ومن المقرر أن يغادر مؤمن خلال الأيام القيلة المقبلة إلى ألمانيا للخضوع إلى الكشف الطبي هناك على أحد الأطباء المتخصصين للتعافي من الإصابة.
وغرد فايز عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الوقوف ورا مؤمن زكريا في محنته ودعمه من قبل الزملكاويه قبل الاهلاويه ما هو الا علامه لانتصار الخير جوانا".
وأضاف :"اثبتوا علي تلك المباديء الانسانيه... دعموها... اقفوا وراها... والله ما هيبقي لينا الا السيره الصالحه وحب الناس".
وتابع :"سلامات يا مؤمن وترجع اقوى".
ومن المقرر أن يغادر مؤمن خلال الأيام القيلة المقبلة إلى ألمانيا للخضوع إلى الكشف الطبي هناك على أحد الأطباء المتخصصين للتعافي من الإصابة.
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