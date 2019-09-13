رئيس مركز بني مزار: إزالة 7 حالات تعدى بالمركز خلال حملة على المخالفين



أوضح إسماعيل الفحام رئيس الوحدة المحلية، إن الحملة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدى منها، حاله تعدى بالبناء على أرض زراعية وعلى مساحه قيراط، حالتين تعدى على حرم الطريق على مساحه 20 متر مربع، 3 حالات في المهد على مساحة 350 متر مربع، وحاله بناء بدون ترخيص على مساحه 120متر مربع.



وأضاف رئيس المركز،أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها.



"توزيع (24) مشروع تنموي"



وفى سياق متصل، تستكمل جمعية الأورمان دورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الإجتماعية خلال شهر سبتمبر من خلال توزيع (24) مشروع تنموي متمثل فى قروض حسن على الاسر الأكثر احتياجًا من مراكز محافظة المنيا المختلفة ( أبوقرقاص – بني مزار – ديرمواس – سمالوط – العدوة – مطاى – مغاغة – ملوى – المنيا).



وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر، ليدر دخلًا ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.



وأضاف شعبان أن الجمعية قدمت منذ بداية العمل فى محافظة المنيا (8453) مشروع تنموى متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.



وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.



والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنيا تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات واقامة معارض الملابس المجانية.

قال إسماعيل الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، جهودها في إزالة التعديات والإشغالات على أرضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعينة، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.