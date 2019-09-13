في عيد ميلاد مصطفى فهمي الـ 77.. تعرف على أسرار حياته وأول أجر تقاضاه



لمحات من حياته:

ولد مصطفى فهمي فى 13 سبتمبر عام 1942 وهو من أسرة ذات أصول شركسية تمارس العمل السياسي، وجده محمد باشا فهمي كان رئيساً لمجلس الشورى، وكان والده محمود باشا فهمي سكرتيراً لمجلس الشورى،وجدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي، وهو شقيق الأكبر للممثل حسين فهمي.









بدايته مع التمثيل

درس في المعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير،بدأ مشواره الفنى كمساعد تصوير.







أسرار من حياته الشخصية والفنية

صرح خلال استضافه فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس أنه عمل مع المخرج عبد الحليم نصر في أربعه فيلم هم :"النداهة"، "أميرة حبي أنا"، "جنس ناعم"، "الكداب"،وعمل أيضا مساعد ثالث فى التصوير فى آخر سنة فى المعهد فى فيلم "الشيماء اخت الرسول" بناء على طلب المخرج أحمد خورشيد، و كان أول أجر حصل عليه 75 جنيها.







وصرح أيضا أنه كان فى السينما يشاهد فيلم "خلى بالك من زوزو" وهو خارج من السينما قابل المخرج عاطف سالم وبعد يومين فوجئ بأنه يتصل به ورشحه لدور فى فيلم "أين عقلي"، فوافق وحصل على ٢٠٠جنيه مقابل ذلك الدور.



تزوج من سيدة إيطالية ورزق منها بولد وبنت، ثم تزوج من الفنانة رانيا فريد شوقي عام 2007 وانفصل عنها عام 2012،ثم تزوج فى عام 2017 من الاعلامية فاتن موسى.



قام بالعمل مع شقيقه حسين فهمى فى عملين هما فيلم" أميرة حبى أنا" حسين قام فيه التمثيل، وقام مصطفى بالتصوير، ثم مسلسل "الحفار".







وعن أعماله:

شارك فى العديد من الأفلام منها :"عمليات خاصة"، "اللحظات التي اختفت"، الوردة الحمراء"،" نوبه حراسه"،" دقات على بابي"،" ابتسامة في نهر الدموع"،" الاوهام"،" الشرابية"،" موعد مع القدر"، أيام في الحلال"، "الحب في غرفة الانعاش:"، "الخادمة"، "أيوب"،" دعوة للزواج"،"

رحلة الشقاء والحب"، "عمليات خاصة"،" نوبه حراسه"،" فرسان آخر زمن"،" لصوص خمس نجوم"،" خادمة ولكن"، "ادم يعود للجنة"،" الرحمة ياناس"،" الفقراء أولادى"، "العاشق"،" سأعود بلا دموع"،"الملاعين"، "ابتسامة واحدة تكفى"، "احترس نحن المجانين"،"الشباك"، "قصر في الهواء"، "كلهم في النار"، "الندم"، "بنت غير كل البنات"، "المليونيرة النشالة"، "البنت اللى قالت لا"، "" امراة قتلها الحب"،"إمرأة في دمي"، عذراء ولكن".



شارك فى العديد من المسلسلات منها:" ملكية"، "حلاوة الدنيا"، "مأمون وشركاه"، نكدب لو قلنا مابنحبش"،" قضية معالي الوزيرة"، "طيري يا طيارة"،" دموع في نهر الحب"، الدنيا لونها بمبي"، "الوديعة والذئاب "، "جدار القلب"، "قصة الأمس"، "حبيب الروح"،"الدنيا لونها بمبي "، "سوق الزلط"، "أحلام البنات"،" مشوار امراة"،" الو رابع مره"،" اختطاف"، "رحلة العمر"،"يحيا العدل"، "البيضاء"، "القلب يخطيء أحيانا"، "حاره المحروسه"، "أسرار خاصة"،" الحفار"،"حياة الجوهري"،" بريق في السحاب"،" وكان لقاء"،" ماما نور"،" لؤلؤ واصداف"،" وتدور الدوائر"،" محاكمة الجيل"،" الغفران" " نار ودخان"،" الحب وأشياء أخرى"، "الضابط والمجرم"،"برديس"،" إليكم مع التحية"،" دوامة الحياة"، "حلم الليل والنهار"،" دعوة للحب"،" سر الغريبة"،" محمد رسول الله ج٢"،" الثأر قبل الحب احيانا"،" دموع في عيون وقحة"،"الفندق"،"ايام العذاب"،" القضبان"،" وعاد النهار"،" بنات الثانوية"،" اللاعبون بالنار"،" مكان في القلب"،" بنت سعادة الوزير"، "قسمتي ونصيبي"،" وسادسهم الزمن"،" التضحية".

يحتفل اليوم الفنان مصطفى فهمى بعيد ميلاده 77، فقد اشتهر بوسامته،وفنه الراقى، مازال يتميز بشبابه رغم كبره فى السن، و فى السطور التالية نرصد أبرز محطاته وأسرار حياته.