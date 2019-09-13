اسعار الحديد اليوم 13-9-2019

استقرت اسعار الحديد في الاسواق المحلية اليوم الخميس 13-9-2019 وذلك على خلفية التباين الذي يشهده سعر خام البيليت خلال الفترة الحالية، ويرجع ذلك التباين إلى قرار تعويم أسعار الدولار الأمريكي، ليصبح المتحكم في أسعار الحديد المكون الرئيسي في عمليات تصنيع الحديد، وهو سعر البليت، ونستعرض فيما يلي اخر تحديثات أسعار الحديد في السوق المحلى اليوم وجاءت على النحو التالى:





اسعار الحديد اليوم





كانت اسعار الحديد قد شهدت حالة الإستقرار في الأسواق بعدما شهد الهبوط الأخير له في كافة المصانع بنحو الـ 300 جنيه مصري، ويرجع هذا لإنخفاض أسعار البليت في الأسواق العالمية في الفترة الجارية، بينما أسعار الأسمنت فقد شهدت حالة إرتفاع تدريجي، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 إرتفاع الأسعار مرتين، مصرحاً رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، بأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسمنت المتواصل هو زيادة تكاليف الإنتاج، وأيضاً نقص المعروض منه في السوق المحلي، وعبر الجداول الموضحه أدناه نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم في كافة الشركات والمصانع.





اسعار الحديد اليوم في مصر

يسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.





اسعار البيليت

استقر سعر خام البيليت على المستوى أسعار خام البيليت استقرارها عند معدلات 120 دولار للطن خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية، حيث تشحن شركة التعدين ما يقرب 270.5 مليون طن من خام الحديد خلال الـ12 شهرًا المنتهية خلال شهر يونيو الماضي مسجلة انخفاض من مستوى 273.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.