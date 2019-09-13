تشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن داخل منزله بالبساتين



وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مسن، وأنها في حالة تعفن كامل ويرتدى ملابسه كاملة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.



وكما عثر رجال المباحث بقسم شرطة البساتين، على جثة ربة منزل متوفية داخل شقتها، ويكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملاباسات الواقعة.



وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا بالعثور على جثة زوجتة متوفية داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم، وتبين من المعاينة الأولية وجود أثار لكدمات أسفل العين والمتوفية كانت تتناول عقارات مهدئة في الفترة الأخيرة بناء على أقوال زوجها.



وتحفظت أجهزة الأمن على زوجها للوقوف على ملابسات الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 3626 إداري البساتين، وأخطرت النيابة للتحقيق.



وفي سياق متصل، رجحت التحريات الأولية فى واقعة العثور على جثة سيدة متوفية داخل شقتها بمنطقة البساتين أن تكون انتحرت بتناول أقراص مهدئة.



وأضافت التحريات أن الزوجة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة بسبب خلافات زوجية وتتعاطى مهدئات.



وتلقى المقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من عامل بعثوره على جثة زوجته متوفاة داخل شقتهما الخاصة بشارع الجزائر بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم بقيادة الرائد أحمد مصلح والرائد أحمد مختار معاونى المباحث، والملازم أول محمد عطية معاون الضبط لمكان البلاغ.



وتبين من المعاينة الأولية عدم وجود لآثار عنف على مداخل ومخارج الشقة وبفحص الجثة تبين وجود متعفنة وبها آثار لكدمات أسفل العين.



وبسؤال الزوج قال إن المتوفاة كانت تتناول عقارات مهدئة فى الفترة الأخيرة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير المباحث بتحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كلفت نيابة البساتين الجزئية، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن داخل شقتة في منطقة البساتين، وإرسال تقرير مفصل عن سببب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.وكما طالبت النيابة العامة ضباط المباحث بسرعة تحريات حول الواقعة، واستدعت الشهود العيان للاستماع إلى أقوالهم.وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي بوجود رائحة كريهة تنبعث من شقة جارهم المسن بمنطقة صقر قريش.