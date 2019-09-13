8.6 مليون مشاهدة لـ أغنية أصالة جابوا سيرته





حالة من النجاح، تعيشها الفنانة أصالة نصري، بعدما حققت 8 ملايين و630 ألف مشاهدة، بأغنية "جابوا سيرته" من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك" بعد طرح كامل أغاني الألبوم أول أمس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.





يأتي ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".





وطرحت أ صالة نصري، 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.





والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية "مبقاش سر" من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.





والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات : ناصر الجيل، الحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار : اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.