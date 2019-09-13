شاهد.. حفيدة هيفاء وهبي في اليوم الدراسي الأول

فاجأت زينب فياض (ابنة الفنانة هيفاء وهبي)، جمهورها بصورة لابنتها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، ظهرت فيها الطفلة حفيدة هيفاء بالزي الدراسي، خلال أول أيام لها بالمدرسة.





خرجت حفيدة هيفاء وهبي، في الصورة وهي تمسك لوحة مكتوب عليها عبارة بالإنجليزية، تقابلها بالعربية: "توقفي عن البكاء يا أمي .. انه أول يوم لي في روضة أطفال"، لتعلق عليه الأم "زينب فياض"، قائلة: :"كيف يمكنني التوقف عن البكاء كل صباح عندما لا أستطيع البقاء بعيدًا عنك لبضع دقائق؟".





وكتبت زينب فياض، تعليقًا إضافيًا بالعربية، لمتابعيها، قائلة: "كيف المدرسة مع اولادكن انا معاناتي كل يوم الصبح اني ما بقدر ابعد عن دانيلا لثواني ما بصدق ايمتى ترجع لقلبي! الله يحميها ويحمي أولاد الجميع".





وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.





وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.





وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.