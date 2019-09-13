أخبار سارة بشأن كيليان مبابي





حذر الفرنسي من خلال منصبه من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة ، حيث سيواجه باريس سان جيرمان ريال مدريد يوم الأربعاء ، في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ومع ذلك ، من غير المتوقع أن يتدرب ماباي مع باقي المجموعة حتى الأسبوع المقبل ، باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق زين الدين زيدان.





اصابة في الفخذ وقد يحصل على بعض الوقت في اللعب ضد ستراسبورج يوم السبت ، في حين تم استبعاد تيلو كيرير وجوليان دراكلر من المباراة مع لوس بلانكوس.

وجه النجم الفرنسي كليان مبابي لمنافسيه بأن عودته للملاعب باتت قريبة عن طريق مشاركة مقطع فيديو لهيتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.