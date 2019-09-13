ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أخبار سارة بشأن كيليان مبابي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:25 ص
Advertisements
أخبار سارة بشأن كيليان مبابي
كليان مبابي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
وجه النجم الفرنسي كليان مبابي لمنافسيه بأن عودته للملاعب باتت قريبة عن طريق مشاركة مقطع فيديو له يتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.

حذر الفرنسي من خلال منصبه من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة ، حيث سيواجه باريس سان جيرمان ريال مدريد يوم الأربعاء ، في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 ومع ذلك ، من غير المتوقع أن يتدرب ماباي مع باقي المجموعة حتى الأسبوع المقبل ، باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق زين الدين زيدان.

 اصابة في الفخذ وقد يحصل على بعض الوقت في اللعب ضد ستراسبورج يوم السبت ، في حين تم استبعاد تيلو كيرير وجوليان دراكلر من المباراة مع لوس بلانكوس.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مبابي الى ريال مدريد مبابي كليان مبابي بوجبا ومبابي باريس سان جيرمان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
أهلي بنغازي
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري السعودي
التعاون
-
x
17:50
-
العدالة
ضمك
-
x
17:50
-
الاتحاد
النصر
-
x
19:35
-
الشباب
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
ليون