ريال مدريد يُغري نجم ليفربول بـ120 مليون يورو
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:56 ص
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منى العوضي
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يحتاج نادي ريال مدريد لتأمين خط هجومه خلال الفترة المقبلة خاصةً بعد الفشل الكبير في تدعيم هذا المركز بعناصر ثقيلة عقب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.
وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية اليوم الجمعة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يواجه مشكلة كبيرة في إعادة بيع لوكا يوفيتش أو إعارته والتوقيع مع لاعب آخر خاصةً بعد ظهوره بمستوى مقلق خلال مباريات الفريق السابقة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المهاجم الذي ينال إعجاب فلورنتينو بيريز هو روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول وخليفة كريم بنزيمة المنتظر حيثُ يعد أحد أفضل اللاعبين في مركزه ويفيد جداً زملائه محمد صلاح وساديو ماني.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرصد مبلغ 120 مليون يورو من أجل فيرمينو والذي يشعر بالسعادة كثيراً في ليفربول ولكن رغم ذلك لا يمكنه أن يرفض عرض ريال مدريد خاصةً أنه سيضمن فرصة كاملة للمشاركة أساسياً.
وكان نادي ريال مدريد قد دعم صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت ولكنه لم يترك أثراً إيجابياً لدى الجماهير المدريدية في المباريات الودية التي خاضها الفريق قبل بداية الموسم الحالي.
كما تعاقد ريال مدريد هذا الصيف مع كلاً من؛ البلجيكي إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو ورودريجو والياباني الشاب كوبو.
وعلى صعيد آخر؛ يستعد نادي ريال مدريد لخوض مباراة قوية ضد ليفانتي مساء يوم السبت 14 سبتمبر وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.
ويفقد نادي رايل مدريد خدمات لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش لمدة متوقع أن تكون 3 أسابيع بعد إصابته في العضلة الخلفية وبالتالي سيغيب عن مواجهتي ليفانتي في الليجا وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
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