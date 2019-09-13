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مرتضى منصور يُفجر مفاجآة بشأن مباراة السوبر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:04 ص
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مرتضى منصور يُفجر مفاجآة بشأن مباراة السوبر
مرتضى منصور رئيس الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عن ملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر القادم.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" قال مرتضى: " سيكون الاتفاق المبدئي أن تلعب مباراة السوبر المصري على ستاد القاهرة وفي حضور 50 فرد لكل فريق، وهذا لا يعني أنهم أخذو بكلامي، لأن عدد الجماهير واحد للفريقين."

وتابع: "أنا اشاهد توتر شديد بين جماهير الاهلي والزمالك، على قناة الأهلي والفيس بوك، وأيضا كما نعلم الهجوم الدائم على محمود عبد الرازكق "شيكابالا".

وأكمل: "كان هناك اجتماع لكلا الناديين مع الأجهزة الأمنية، وما قلته على الهواء قلته في الاجتماع، أنا لا أفرض أوامر بل أوضح الصورة فقط".

وأختم منصور حديثه: "أنا مصري قومي، مصر فوق الجميع وليس الأهلي فوق الجميع، أتمنى أن تكون مباراة جيدة تليق بأسم مصر".
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