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خاميس رودريجيز يواجه أزمة الإصابات

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:39 ص
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خاميس رودريجيز يواجه أزمة الإصابات
رودريجيز
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الفجر الرياضي
 
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يبدو أن خاميس رودريجيز سيبدأ مباراته الثانية على التوالي مع ريال مدريد على أرضه هذا الموسم.

سيواجه ريال مدريد نظيره ليفانتي في ملعب سانتياغو بيرنابيو يوم السبت ، ومع العديد من الإصابات والشكوك في خط الوسط ، من المرجح أن يغيب الكولومبي الذي كان مستعدًا للانسحاب طوال الصيف.

 نجح في البدء في الحادية عشرة تمامًا كما فعل ضد بلد الوليد . 

استبعد لوكا مودريتش لبقية سبتمبر ، ما زال ايسكو خارج اللعبة بينما سيكون كاسميرو قادرًا على المشاركة في دورة تدريبية واحدة فقط قبل مباراة ليفانتي لكاسميرو  وفالفيردي كان خاميس في مباراة دولية مع البرازيل وأوروجواي على التوالي ، بقي جيمس في نادي فالديباس لرفع مستويات اللياقة البدنية التي قد يعني أنه حصل على موافقة يوم السبت.

 لعب خاميس أول 57 دقيقة في تعادله 1-1 مع بلد الوليد ، مما أبدى رغبته وشغفه ل إحداث تأثير قوبل باستحسان المؤمنين في المنزل مع وجود خيارات محدودة في قسم خط الوسط ، خاصة من وجهة نظر هجومية ، يمكن أن يكون لدى جيمس شخص آخر فرصة للفوز على مدربه.

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