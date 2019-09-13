أوقاف السويس: الائمة والخطباء يتحدثون في خطبة الجمعة عن "واجب المعلم والمتعلم"



وأضاف "مهران" أن وكيل وزارة الاوقاف قام بضخ دماء دعوية جديد لثلاث مساجد كبري بعدة باحياء مختلفة أهمها مسجد سيدي عبدالله الاربعين بحي الاربعين، ومسجد الشهيد جمال حامد بحي فيصل، ومسجد خالد بن الوليد بالسلام ٢ حي عتاقة.



قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس ان خطبة الجمعة اليوم تتناول الحديث عن "واجب المعلم والمتعلم".مشيرآ ان الاسلام ظهرت عنايته بالعلم مع اول ما نزل من الذكر الحكيم حيث يقول سبحانه وتعالي (" اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،.") فأول ما نزل به الوحي هو الامر بالقراءة التي هي اول ابواب العلم ثم تاتي الاشارة الي القلم وسيلة تدوين العلم ونقله وفي هذا بيان للناس كافة علي بيان فضل العلم والترغيب في طلبه، والحث عليه.وتابع وكيل وزارة الاوقاف ان جميع الخطباء والائمة عليهم الالتزام بموضوع الخطبة او بجوهرها علي اقل تقدير مبينآ اننا علي مشارف عام دراسي جديد سائلا الله ان يكون عام جد واجتهاد وتفوق لابنائنا جميعا، فللعلم مقام عظيم،ولاهل العلم مكانتهم العالية فلولا العلم والعلماء لضل الناس، فالعلم نور يبصر به صاحبه حقائق الامور، والعلماء للناس كالنجوم في السماء يهتدون بهم قال تعالي (أفمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمي إنما يتذكر أولو الألباب).وأضاف وكيل وزارة الاوقاف علي جميع الائمة والخطباء بمحافظة السويس التنويه لبدأ العمل بمبادرة السيد صاحب الفخامة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمع للمواليد بمحافظة السويس غدا السبت الرابع عشر من سبتمبر الجاري بعدد ثمانية وحدات صحية بجميع احياء المحافظة ياتي ذلك في ظل مشروع السيد رئيس الجمهورية لحياة كريمة.وقال أيمن مهران مدير العلاقات العامة والاعلام بمديرية أوقاف السويس ان وكيل الوزارة اكد علي مديري الادارات الفرعية الخمس وجميع المفتشين بالمتابعة والادارات الفرعية عليهم بمتابعة الاداء لجميع الائمة والخطباء ورصد اي مخالفات.