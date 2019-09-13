المصري يفجر مفاجآة بشأن ترشح إيهاب جلال للمنتخب
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:09 ص
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الفجر الرياضي
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أعلن نائب رئيس النادي المصري محمد الخولي إن المدير الفني للفريق البورسعيدي إيهاب جلال تلقى اتصالات من اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، للحديث بشأن توليه تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة.
وكان إيهاب جلال ضمن قائمة المرشحين بقوة لقيادة مهمة الادارة الفنية لمنتخب الفراعنة ، بجانب حسن شحاته، وحسام حسن، وأحمد حسام ميدو وذلك خلفاً للمدرب المكسيكي خافيير أجيري.
وفي تصريحات للخولي عبر قناة "أون سبورت" نفى عن وجود تلقى مجلس المصري أي اتصالات من جانب أعضاء اتحاد الكرة بشأن إيهاب جلال.
وأكمل الخولي: "بناءً على عدم تلقي المجلس أي استفسارات من اللجنة الخماسية، فإن النادي المصري لم يفاوض أي مدرب لخلافة جلال".
ويلتقي المصري أمام ماليندى بطل زنجبار ، يوم الأحد المقبل في الدور التمهيدي الثاني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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