أخصائية تغذية: الرقص وتنظيف المنزل يساعد في حرق السعرات الحرارية

قالت الدكتورة جيهان رسلان، أخصائية التغذية العلاجية، إن استخدام "المكنسة"، وتنظيف المنزل يعتبر رياضة، وأيضا وضع الأطباق على "السفرة"، ونصحت السيدات بأن تستغل هذه الأمور جيدا مثل أن تفرش السفرة "طبق طبق"، لافتة إلى أن ذلك يحرق سعرات حرارية أكثر.





وأضافت "رسلان"، في لقاء مع برنامج "هي وبس"، المذاع على قناة "cbc سفرة"، الفضائية، أن هناك أخطاء تقلل حرق السعرات الحرارية في الجسم، ومن أهمها ما يعرف بـ"اليو يو دايت"، أي أن يخس الإنسان ثم يعود للسمنة مرة أخرى، ثم يخس ثم يعود جسمه للسمنة مرة أخرى.





وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، أن الخطأ الثاني هو "الدايت الكيميائي"، الذي يعتمد على تناول الفاكهة فقط، أو "دايت" يؤدي لقلة الكتلة العضلية مثل تناول كميات سعرات حرارية أقل.





وأشارت إلى أنه لا يجب على الإنسان تناول كميات السعرات الحرارية المطلوبة منه من السكريات والحلويات فقط، مشددة على أن الأمر لا يعتمد فقط على السعرات الحرارية ولكن الهرمونات أيضا.









وشددت على أن هناك أشياء ترفع من معدل حرق السعرات الحرارية، ومنها المشروبات مثل الشاي، والقهوة، والشاي الأخضر، لأنه يوجد بها كافيين ومضادات أكسدة، وهذا يساعد في التخسيس، بالإضافة للقرفة والجنزبيل، وخل التفاح الذي يحسن مقاومة الأنسولين وينشط الغدة الدرقية، وأيضا "مرق العضم"، والذي يتم من خلال سلق العظام لفترة طويلة، ويمكن تناولها يوميا، مشددة على أن التخسيس منظومة كاملة وليس شيئا محددا.





وأكدت أن هناك أكلات معينة تساعد في رفع معدل حرق السعرات الحرارية، ومنها البروتينات مثل السمك والفراخ واللحوم والبيض، لأن الجسم ينفق عليها طاقة أكبر لهضمها، بالإضافة لتناول الوجبات التي تنشط البكتريا النافعة في الجسم من خلال الوجبات الصحية مثل الزبادي والبروكلي والكرنب الأبيض والأحمر والقرنبيط والشطة، حيث أن 80% من جهاز المناعة يأتي من الجهاز الهضمي.





وأشارت إلى أن هناك عادات يمكن ممارستها ترفع معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم، وأهمها هي "الصيام المتقطع"، وهذا يحافظ على الكتلة العضلية الأمر الذي يجعل الإنسان شباب لأطول فترة ممكنة، وأيضا النوم الجيد ليلا حيث يساعد في حرق السعرات الحرارية، وعدم تناول الكافيين قبل النوم، بالإضافة لممارسة الرياضة، وأن ييجعل الإنسان يومه نفسه رياضيا، وأيضا الرقص يساعد في حرق السعرات الحرارية.



