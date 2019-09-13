إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكي في تهمة حيازة كوكاكين

أخلت نيابة قصر النيل، مساء أمس الخميس، سبيل خالد وكريم السبكي بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أحمد وكريم، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي، وبحوزتهما كوكايين.





بداية الواقعة





وتعود الواقعة عندما اشتبه كمين أمني تابع لقسم قصر النيل في سيارة ملاكي بداخلها شابان في شارع حندوسة بالقصر العيني، وتبين أنهما كريم أحمد حنفي متولي السبكي، 36 سنة، مخرج سينمائي، حاصل على بكالورويوس هندسة، وأخيه خالد، 34 سنة، منتج سينمائي، وهما نجلا المنتج السينمائي أحمد السبكي.





وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 جرام كوكايين، 5 جنيهات إسترليني "ملفوفة على شكل أسطوانة"، زجاجة خمرة مفتوحة، وتم اقتياد المتهمين لقسم شرطة قصر النيل وتحرير المحضر رقم 8561، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





عقوبة تعاطي المخدرات





ومن الجدير بالذكر أن عقوبة تعاطي المخدرات تختلف عن عقوبة حيازتها أو الاتجار فيها، فحسب المادة ٣٣ من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فيما عقوبات التعاطي أخف من ذلك.



