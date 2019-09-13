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هل يسير النني على خطى وردة؟.. كواليس أزمة نجم منتخب مصر مع الفتاة التركية (صور)

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:49 ص
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هل يسير النني على خطى وردة؟.. كواليس أزمة نجم منتخب مصر مع الفتاة التركية (صور)
النني ووردة
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حسن موسى
 
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قامت عارضة أزياء تركية تدعى بيرين جوني، بوضع النجم المصري محمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي ومنتخب مصر في مأزق كبير، بعدما كشفت عن محادثات مع الفرعون المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وحاول من خلالها "النني" التعرف عليها بنفس طريقة عمرو وردة نجم منتخب مصر في واقعة مماثلة خلال بطولة أمم إفريقيا 2019، وكانت سببا في كارثة للاعب.


وذكرت صحيفة "fanatik" التركية، أن بيرين جوني أكدت أن محمد النني حاول التعرف عليها بشكل غريب كما ورد في المحادثات.

ونشر الصحيفة التركية، نصوص لمحادثات بين النني وعارضة الأزياء التركية عبر موقع الصور"انستجرام"، والتي قامت الأخيرة بنشرها وطالبت اللاعب بالتوقف عن التحرش بها.

 

وقالت جويني عبر حسابها على "إنستجرام" أنها تتعرض لبعض المضايقات من لاعبي الكرة، لافتة النظر إلى أن النني لم يكن اللاعب الأول أو الأخير الذي يقوم بذلك.


وكان محمد النني قد انتقل إلى بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما قرر أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال إعارته لبطل تركيا.


وتعرض عمرو وردة نجم منتخب مصر لموقف محمد النني على هامش معسكر الفراعنة عندما نشرت فتاة مكسيكية تفاصيل محاولته التعرف عليها بشكل جنسي مثير.

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