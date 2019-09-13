كارثة جديدة تهدد باريس سان جيرمان في الموسم الحالي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود كارثة جديدة تهدد كتيبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الحالي.
وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية،
على انتهاء عقود عدد كبير من لاعبي الفريق بنادي باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم
الجاري، وهو الامر الذي يجعل كتيبة النادي الباريسي في خطر كبير في حالة رحيلهم.
وذكرت الصحيفة، أن اللاعبين المنتظر رحيلهم
في نهاية الموسم الحالي هم :"إدينسون كافاني، توماس مونييه، تياجو سيلفا، كورزاوا،
تشوبو موتينج"، إلى جانب نهاية إعارة "إيكاردي، سيرجيو ريكو"، بدون
وجود بند يدعم بقائهما لمواسم أخرى.
وسيكون توماس توخيل في ورطة كبيرة بنهاية
الموسم الحالي، في حالة عدم تمكن إدارة النادي الباريسي من تجديد تعاقدها مع اللاعبين.
ومن المتوقع رحيل الثلاثي موتينج، ومونييه،
وكورزاوا، عن الفريق في حالة تقديم عرض مناسب للحصول على خدماتهم، أما تياجو سيلفا
وكافاني فمن الصعب التفريط في خدماتهم نظرًا لأنهم أعمدة الفريق".
ومن الجدير بالذكر أن الفريق الباريسي نجح
في الحفاظ على خدمات نجمه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد رفض العديد من العروض
المغرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وكان أبرزها عرض برشلونة البالغ
170 مليون يورو بالإضافة للحصول على خدمات الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي.
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