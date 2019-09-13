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عبد المنعم سعيد: تصريحات ترامب تكشف دور قطر مع التنظيمات الإرهابية (فيديو)

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:29 ص
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عبد المنعم سعيد: تصريحات ترامب تكشف دور قطر مع التنظيمات الإرهابية (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف عن وجود مفاوضات بالفعل بين الولايات المتحدة الأمريكية، وحركة طالبان لإنهاء الحرب بينهما، وتمت هذه المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف "سعيد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هذه التصريحات تكشف عن الأدوار التي تلعبها قطر بين التنظيمات الإرهابية والدول الغربية وتوفير مناخ للتفاوض.

وتابع المفكر السياسي، أنهم توصلوا لاتفاق بمقتضاه تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، ثم تقوم "طالبان" بمفاوضات مع الحكومة الأفغانية، واشترطت الولايات المتحدة ألا تكون حركة طالبان بيئة حاضنة لتنظيمات مثل القاعدة.

وشدد على أن التنظيمات ذات الطبيعة الأيدولوجية سريعة الانقسام، وهذا موجود منذ أيام الخوارج والذين خرجت منهم حركة "الحشاشين" الذين كانوا يقومون بعمليات انتحارية تحت تأثير المخدرات، والتنظيمات بالغة التعصب سهل أن تزايد على بعضها البعض، خاصة وأن الدين يتحول إلى الكثير من التفاصيل ويكفرون بعضهم البعض.

وأشار إلى أن هذه التنظيمات في وقت المعارك تتحول إلى تحالفات أو ائتلافات تكتيكية، وهذا يحدث أيضا في التنظيمات الأخرى الغير إرهابية من أجل أغراض تكتيكية، وتحالفها لا يعني أنها اتفقت مع بعضها البعض، ولكن في الحياة السياسية هذا وارد الحدوث.



وكشفت تقارير إعلامية في الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، برعاية الدوحة لإنهاء الحرب بينهما التي قاربت على عقدين من الزمان، وتعتبر أهم محطاتها أحداث 11 سبتمبر عام 2001، حيث وفرت "طالبان" بيئة حاضنة لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن.

وخلال الاحتفال بالذكرى الـ18 لهذه الأحداث التي راح ضحيتها الآلاف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أوقف هذه المباحثات، وتوعد تنظيم طالبان والتنظيمات الإرهابية برد قاس جدا إذا ما كرروا العملية مرة أخرى وذهبوا للولايات المتحدة.

أحداث 11 سبتمبر، عبارة عن مجموعة من الهجمات بالطائرات نفذها عناصر من تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة، حيث تم اختطاف 4 طائرات نقل مدني تجارية وتم توجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها وقد سقط نتيجة لهذه الأحداث 2973 ضحية 24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين.
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