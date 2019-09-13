مي حريري تدخل المستشفى بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجأة

تمكث المطربة اللبنانية مي حريري، حاليا في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت أزمة صحيّة مفاجأة أدخلت على أثرها المستشفى.

وتخضع حريري، حاليًا للعلاجات اللازمة على أن تخرج منها خلال الأيام القليلة المقبلة .

تأجيل سفرها

وإضطرت مي أن تأجّل سفرها إلى أسطنبول بعد أن كانت من المقرّر أن تحيي عدد من الحفلات تلتقي فيها الجاليات العربيّة.

حرب كلامية مع هيفاء وهبي





ومؤخرًا اشتعلت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" حرب كلامية بين الفنانة مي حريري وهيفاء وهبي، حيث نشرت الأخيرة صورا عن المحادثات الدائرة بينهما.





ونشرت هيفاء وهبي المحادثة على خلفية مقطع فيديو للحريري التي هاجمت خلالها بطريقة غير مباشرة هيفاء قائلة "بعض الفنانات يموّتن أنفسهن من أجل تعاطف الجمهور".





كما قلدت ما قالته هيفاء لمحبيها "الحمدلله اشتقتلكن.. مرسلة قبلاتها على طريقتها" وعلقت بلهجة قاسية: "يروحوا يتضبضبوا، حاجي بقا! نجوم كبيرة ما عم تجيب عالم تحضرها



