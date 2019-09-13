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مي حريري تدخل المستشفى بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجأة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:31 ص
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مي حريري تدخل المستشفى بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجأة
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تمكث المطربة اللبنانية مي حريري،  حاليا في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت أزمة صحيّة مفاجأة أدخلت على أثرها المستشفى. 

وتخضع حريري، حاليًا للعلاجات اللازمة على أن تخرج منها خلال الأيام القليلة المقبلة .

تأجيل سفرها

وإضطرت مي أن تأجّل سفرها إلى أسطنبول بعد أن كانت من المقرّر أن تحيي عدد من الحفلات تلتقي فيها الجاليات العربيّة. 

حرب كلامية مع هيفاء وهبي

ومؤخرًا اشتعلت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" حرب كلامية بين الفنانة مي حريري وهيفاء وهبي، حيث نشرت الأخيرة صورا عن المحادثات الدائرة بينهما.

ونشرت هيفاء وهبي المحادثة على خلفية مقطع فيديو للحريري التي هاجمت خلالها بطريقة غير مباشرة هيفاء قائلة "بعض الفنانات يموّتن أنفسهن من أجل تعاطف الجمهور".

كما قلدت ما قالته هيفاء لمحبيها "الحمدلله اشتقتلكن.. مرسلة قبلاتها على طريقتها" وعلقت بلهجة قاسية: "يروحوا يتضبضبوا، حاجي بقا! نجوم كبيرة ما عم تجيب عالم تحضرها

وتبين من الحوار بينهما أن مي تسألها عن حالتها الصحية وتعبّر لها عن حزنها لمرضها. كما يظهر رد هيفاء التي شكرتها لسؤالها عنها خلال مرضها. ثم علقت كاتبة: لا أهاب قطع علاقتي بأهل "الهراء". لقد وفرت عليي التعامل مع المزيد منهم.

دفاعها عن عادل كرم

دافعت المطربة مي حريري عن الإعلامي والفنان عادل كرم بعد تداول صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهو فى غرفة نومه. 


وقالت مي حريرى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لابد من معاقبة الفتاة التى قامت بالتقاط الصورة وانتشارها عبر السوشيال ميديا لعادل كرم، عار عليها لانتهاك خصوصيته في منزله". 


وكان تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للفنان اللبناني عادل كرم تم تسريبها من قبل أحد الأشخاص، الصورة التي يبدو أنها خاصة وتم التقاطها من داخل غرفة نوم كرم، وهو على سريره خلال قيامه بلف سيجارة.


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