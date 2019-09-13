ضمن مبادرة "حياة كريمة".. 6 قوافل طبية وعلاجية مجانية شهريًا بالقرى الأكثر احتياجا ببني سويف

صّرح هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بأن إدارة القوافل الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة تدفع بـ6 قوافل طبية وعلاجية شهريًا بالقرى الأكثر احتياجًا، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية الرائدة "حياة كريمة".





جاء ذلك، في بيان إعلامي، عقب لقاء مع الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي للقوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، بالقرى الأكثر احتياجا وفقا للخريطة التي أعدتها المحافظة، وتفعيلا للمبادرة الرئاسية الرائدة "حياة كريمة".





ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للاستفادة من تلك القوافل في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجا، مطالبًا بإعداد تقرير دوري عن برنامج القوافل وماتسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية.





وشّدد المحافظ، على أن يتم تقديم كل التيسيرات والأطقم الطبية لتنفيذ القوافل التي تتضمن تخصصات: "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافةً إلى صيدلية بها كافة الأدوية.





وأبدى المحافظ بعض الملاحظات على جدول القوافل الذي أعدته مديرية الصحة والذي يتضمن تنفيذ 72 قافلة سنوية بمعدل 6 قوافل شهرية، حيث أشار إلى أهمية أن تتكامل تلك القوافل مع برنامج القوافل الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع جامعتي بني سويف والنهضة ومؤسسات المجتمع المدني،لتعظيم الفائدة بكافة القرى، ولضمان وصول الخدمة الصحية لأكبر قطاع ممكن من المواطنين في العزب والقرى والمناطق النائية.





وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ 3 قوافل طبية الأولى بقرية أبويط مركز الواسطى يومى 10 و11 سبتمبر،وسيتم تنفيذ قافلة ثانية بسدمنت باهناسيا يومى 14 و15 من نفس الشهر، والثالثة بقرية طنسا بني مالو مركز ببا محافظة يومى 19 و20 سبتمبر الحالي ضمن 51 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 10 وحتى 20 من سبتمبر الجاري.





وكان المحافظ، أكد، في بيان سابق له، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ساهمت بشكل واضح في توحيد وحشد كافة الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن البسيط، موضحا أنه حاليا أصبح المجتمع المدني "جمعيات أهلية وقطاع خاص ومجالس قومية" يعمل بجانب الحكومة في تحقيق أهداف تنموية واحدة ولمناطق محددة، وبمعيار وأولوية متفق عليها وهي الأكثر احتياجا أو الأولي بالرعاية.





وأشار المحافظ،إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل من خلال خطة وخطوات عملية لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف رفع مستوى جودة الحياة لأهالي القرى الأكثر احتياجا من خلال دعم احتياجاتهم الأساسية من خدمات ومرافق وتوفير فرص عمل، لافتًا إلى أنه تم وضع أجندة عمل ميداني ومكتبي بحضور التنفيذيين المعنيين وممثلي الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وأعضاء المجلس الاقتصادي الاستشاري ووحدة التنمية الاقتصادية لحصر احتياجات القرى وتحديد الأولويات.



