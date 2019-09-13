ميسي يلمح لغيابه عن مواجهة فالنسيا في الليجا
ألمح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى إمكانية غيابه عن مواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت
الإسبانية: " أنا متأكد من أنني لن ألحق بمباراة فالنسيا، سيكون ذلك من الصعب
للغاية".
وأضاف:"سنرى ما إذا كنت سألحق بمواجهة
بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا أو غرناطة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني".
وتابع:"أشعر بتحسن كنت أعتقد بأنني
بخير قبل مباراة ريال بيتيس ولكن أخبرني الأطباء بأنني لازلت أعاني ولا يمكنني المشاركة
الآن في المباريات".
واختتم ميسي تصريحاته قائلاً:"سألعب
فقط عندما أشعر حقًا بأنني في أحسن حال حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى".
يذكر أن برشلونة سيواجه فالنسيا السبت المقبل
في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، كما سيواجه بروسيا دورتموند الألماني في السابع
عشر من الشهر الحالي في أول جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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