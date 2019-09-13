مؤمن زكريا يكشف عن رسالة الخطيب له بعد إصابته
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:46 ص
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منى العوضي
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خرج مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن صمته وتحدث عن إصابته وابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية كاشفاً حقيقة اعتزاله كرة القدم.
وقال مؤمن زكريا، في تصريحاته عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "لم ألعب أي مباراة منذ 6 شهور، وقت صعب مر عليا لكن بإذن الله خير ولا أعلم حجم إصابتي أو أي شيء عنها لكني سأسافر يوم 20 من الشهر الجاري إلى ألمانيا لمعرفة التطورات".
وتابع حديثه: "أشعر بالحزن لما مريت به وحصلي صدمات كثيرة أثرت عليا وسألت ناس كتير وإصابتي 60% نفسية لأني مريت بفترة كان يقال فيها عني الكثير من الشائعات وكل الناس صدقت حتى أن بسبب ذلك والدتي أجرت عملية".
كما كشف زكريا عن رسالة رئيس الأهلي كابتن محمود الخطيب له بعد إصابته، قائلا: "أتواصل دائماً مع الكابتن سيد عبدالحفيظ والخطيب والذي قال لي إحنا معاك مهما كانت فترة إصابتك أنت ابن النادي وموجود معانا"
وأضاف: "عندي إصرار إني أرجع للعب مع الأهلي ولا نية لدي لاعتزال كرة القدم لكن إصابتي نفسية من الدرجة الأولى".
وأكمل: "عماد متعب وأحمد فتحي وشيكابالا وعمرو السولية هم أكثر اللاعبين الذين تواصلوا معي بعد إصابتي".
وقال مؤمن زكريا، في تصريحاته عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "لم ألعب أي مباراة منذ 6 شهور، وقت صعب مر عليا لكن بإذن الله خير ولا أعلم حجم إصابتي أو أي شيء عنها لكني سأسافر يوم 20 من الشهر الجاري إلى ألمانيا لمعرفة التطورات".
وتابع حديثه: "أشعر بالحزن لما مريت به وحصلي صدمات كثيرة أثرت عليا وسألت ناس كتير وإصابتي 60% نفسية لأني مريت بفترة كان يقال فيها عني الكثير من الشائعات وكل الناس صدقت حتى أن بسبب ذلك والدتي أجرت عملية".
كما كشف زكريا عن رسالة رئيس الأهلي كابتن محمود الخطيب له بعد إصابته، قائلا: "أتواصل دائماً مع الكابتن سيد عبدالحفيظ والخطيب والذي قال لي إحنا معاك مهما كانت فترة إصابتك أنت ابن النادي وموجود معانا"
وأضاف: "عندي إصرار إني أرجع للعب مع الأهلي ولا نية لدي لاعتزال كرة القدم لكن إصابتي نفسية من الدرجة الأولى".
وأكمل: "عماد متعب وأحمد فتحي وشيكابالا وعمرو السولية هم أكثر اللاعبين الذين تواصلوا معي بعد إصابتي".
والجدير بالذكر أن مؤمن زكريا قد انتقل إلى أحد السعودي العام الماضي ولكن تم فسخ العقد بين الطرفين ثم عاد للنادي الأهلي ولم يشارك في المباريات منذ فترة المدرب كارتيرون.
#اللعيب| مؤمن زكريا يكشف عبر اللعيب رسالة الخطيب له بعد الإصابة #MBCMASR pic.twitter.com/bAWLHAUn9h— MBC مصر (@mbcmasr) September 12, 2019
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