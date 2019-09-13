حالة الطقس اليوم الجمعة 13/9/2019 في مصر.. طقس رطب على القاهرة
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 13/9/2019 في جمهورية مصر العربية، وقالت "الأرصاد" إن حالة الطقس اليوم معتدلة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما يسود طقس حار على جنوب الصعيد في النهار ولطيف في الليل، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباح الجمعة على شمال البلاد.
سحب منخفضة ورياح في حالة الطقس اليوم الجمعة 13/9/2019
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
جدول درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في مدن ومحافظات في مصر
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|33
|24
|شبين الكوم
|33
|24
|طنطا
|33
|24
|دمنهور
|31
|24
|الإسكندرية
|30
|25
|بلطيم
|30
|23
|مطروح
|29
|21
|السلوم
|30
|22
|سيوة
|33
|21
|بورسعيد
|30
|25
|دمياط
|30
|24
|الزقازيق
|34
|24
|الإسماعيلية
|34
|22
|السويس
|33
|23
|العريش
|30
|22
|رفح
|30
|21
|رأس سدر
|34
|23
|نخل
|32
|17
|نويبع
|32
|27
|طابا
|32
|25
|كاترين
|31
|17
|الطور
|32
|24
|شرم الشيخ
|35
|28
|الغردقة
|35
|26
|مرسى علم
|34
|27
|الفيوم
|34
|23
|بني سويف
|34
|23
|المنيا
|34
|22
|أسيوط
|35
|24
|سوهاج
|36
|25
|قنا
|38
|25
|الأقصر
|39
|25
|أسوان
|39
|26
|أبو سمبل
|39
|25
|الوادي الجديد
|38
|24
|شلاتين
|36
|27
|أبو رماد
|35
|26
|حلايب
|34
|27
|رأس حدربة
|33
|28
جدول درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في المدن والعواصم العربية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|مكة المكرمة
|41
|27
|المدينة المنورة
|44
|26
|الرياض
|41
|26
|المنامة
|38
|32
|أبوظبي
|40
|31
|الدوحة
|40
|30
|الكويت
|43
|26
|دمشق
|34
|16
|بيروت
|30
|26
|عمان
|31
|17
|القدس
|28
|19
|غزة
|30
|23
|بغداد
|40
|22
|مسقط
|33
|28
|صنعاء
|25
|14
|الخرطوم
|39
|27
|طرابلس
|30
|22
|تونس
|30
|20
|الجزائر
|31
|24
|الرباط
|26
|16
|نواكشوط
|34
|25
درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في بعض المدن والعواصم الأجنبية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|بكين
|25
|19
|كوالالمبور
|32
|24
|طوكيو
|26
|17
|أثينا
|28
|22
|روما
|31
|16
|باريس
|25
|14
|مدريد
|29
|17
|برلين
|22
|14
|لندن
|23
|13
|مونتريال
|21
|13
|موسكو
|23
|13
|نيويورك
|25
|17
|واشنطن
|30
|18
بيان "الأرصاد" عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات الجمهورية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية اليوم الجمعة 13/9/2019:
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