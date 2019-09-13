حالة الطقس اليوم الجمعة 13/9/2019 في مصر.. طقس رطب على القاهرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 13/9/2019 في جمهورية مصر العربية، وقالت " الأرصاد " إن حالة الطقس اليوم معتدلة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما يسود طقس حار على جنوب الصعيد في النهار ولطيف في الليل، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباح الجمعة على شمال البلاد.





سحب منخفضة ورياح في حالة الطقس اليوم الجمعة 13/9/2019





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.





جدول درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في مدن ومحافظات في مصر





المدينة العظمى الصغرى القاهرة 33 24 شبين الكوم 33 24 طنطا 33 24 دمنهور 31 24 الإسكندرية 30 25 بلطيم 30 23 مطروح 29 21 السلوم 30 22 سيوة 33 21 بورسعيد 30 25 دمياط 30 24 الزقازيق 34 24 الإسماعيلية 34 22 السويس 33 23 العريش 30 22 رفح 30 21 رأس سدر 34 23 نخل 32 17 نويبع 32 27 طابا 32 25 كاترين 31 17 الطور 32 24 شرم الشيخ 35 28 الغردقة 35 26 مرسى علم 34 27 الفيوم 34 23 بني سويف 34 23 المنيا 34 22 أسيوط 35 24 سوهاج 36 25 قنا 38 25 الأقصر 39 25 أسوان 39 26 أبو سمبل 39 25 الوادي الجديد 38 24 شلاتين 36 27 أبو رماد 35 26 حلايب 34 27 رأس حدربة 33 28

جدول درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في المدن والعواصم العربية





المدينة العظمى الصغرى مكة المكرمة 41 27 المدينة المنورة 44 26 الرياض 41 26 المنامة 38 32 أبوظبي 40 31 الدوحة 40 30 الكويت 43 26 دمشق 34 16 بيروت 30 26 عمان 31 17 القدس 28 19 غزة 30 23 بغداد 40 22 مسقط 33 28 صنعاء 25 14 الخرطوم 39 27 طرابلس 30 22 تونس 30 20 الجزائر 31 24 الرباط 26 16 نواكشوط 34 25

درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في بعض المدن والعواصم الأجنبية

المدينة العظمى الصغرى بكين 25 19 كوالالمبور 32 24 طوكيو 26 17 أثينا 28 22 روما 31 16 باريس 25 14 مدريد 29 17 برلين 22 14 لندن 23 13 مونتريال 21 13 موسكو 23 13 نيويورك 25 17 واشنطن 30 18