درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، كما نشرت أيضًا توقعات درجات الحرارة اليوم في المدن والعواصم العربية والأجنبية، وفيما يلي نقدم لكم جداول بتوقعات درجات الحرارة اليوم.
جدول درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في مدن ومحافظات في مصر
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|33
|24
|شبين الكوم
|33
|24
|طنطا
|33
|24
|دمنهور
|31
|24
|الإسكندرية
|30
|25
|بلطيم
|30
|23
|مطروح
|29
|21
|السلوم
|30
|22
|سيوة
|33
|21
|بورسعيد
|30
|25
|دمياط
|30
|24
|الزقازيق
|34
|24
|الإسماعيلية
|34
|22
|السويس
|33
|23
|العريش
|30
|22
|رفح
|30
|21
|رأس سدر
|34
|23
|نخل
|32
|17
|نويبع
|32
|27
|طابا
|32
|25
|كاترين
|31
|17
|الطور
|32
|24
|شرم الشيخ
|35
|28
|الغردقة
|35
|26
|مرسى علم
|34
|27
|الفيوم
|34
|23
|بني سويف
|34
|23
|المنيا
|34
|22
|أسيوط
|35
|24
|سوهاج
|36
|25
|قنا
|38
|25
|الأقصر
|39
|25
|أسوان
|39
|26
|أبو سمبل
|39
|25
|الوادي الجديد
|38
|24
|شلاتين
|36
|27
|أبو رماد
|35
|26
|حلايب
|34
|27
|رأس حدربة
|33
|28
جدول درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في المدن والعواصم العربية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|مكة المكرمة
|41
|27
|المدينة المنورة
|44
|26
|الرياض
|41
|26
|المنامة
|38
|32
|أبوظبي
|40
|31
|الدوحة
|40
|30
|الكويت
|43
|26
|دمشق
|34
|16
|بيروت
|30
|26
|عمان
|31
|17
|القدس
|28
|19
|غزة
|30
|23
|بغداد
|40
|22
|مسقط
|33
|28
|صنعاء
|25
|14
|الخرطوم
|39
|27
|طرابلس
|30
|22
|تونس
|30
|20
|الجزائر
|31
|24
|الرباط
|26
|16
|نواكشوط
|34
|25
درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في بعض المدن والعواصم الأجنبية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|بكين
|25
|19
|كوالالمبور
|32
|24
|طوكيو
|26
|17
|أثينا
|28
|22
|روما
|31
|16
|باريس
|25
|14
|مدريد
|29
|17
|برلين
|22
|14
|لندن
|23
|13
|مونتريال
|21
|13
|موسكو
|23
|13
|نيويورك
|25
|17
|واشنطن
|30
|18
بيان "الأرصاد" عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات الجمهورية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية اليوم الجمعة 13/9/2019:
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