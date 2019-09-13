توفيق عكاشة: "مصر كلها بقت أبو العريف والفهلوي"
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:32 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر انتشر بها ظاهرة "أبو العريف والفهلوي" بطريقة مبالغ فيها، معقبًا: "مصر كلها بقت فهلوي وأبو العريف".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الفهلوي وأبو العريف من أخطر الشخصيات على المشهد الإعلامي، منوها بأن الإعلام سلاح خطير تم استخدامه منذ مطلع القرن العشرين، حيث كان مطلع القرن العشرين هو بداية استخدام وسائل الإعلام واسعة الانتشار.
وأضاف أن الشعب المصري من الصعيد إلى الإسكندرية كانوا لا يشاهدون سوى قناة الفراعين، والبعض ادعى كذبا أن المشاهدين كانوا يتابعوا برنامجه فقط، مؤكدا أن كافة برامج القناة كانت تحظى بمشاهدة عالية.
وأكد أن قناة الفراعين ازاحت القنوات الدينية "اللي كانت بتشتغل" في كل بيت مصري، معقبًا: "كانت قناة فقيرة فجذبت الشعب المصري، ولم تترك ثغرة لإنترنت.. وفي الوقت كنت أكتر واحد بيتشتم على الإنترنت ويتعمل عليا كوميكس، ويتقال عليا أهبل وعبيط".
ولفت "عكاشة"، إلى أن نسبة مشاهدة قناة الفراعين كانت 15 ضعف نسبة المشاهدة في قناة الجزيرة، وكانت 0 ضعف قناة العربية.
ويعرض برنامج الإعلامي توفيق عكاشة يومي الخميس والجمعة على قناة الحياة من الساعة الثامنة مساءًا حتى الساعة العاشرة مساءًا، ويتناول البرامج مختلف القضايا من سياسية واجتماعية واقتصادية بالتحليل والشرح.
ويحظى الإعلامي توفيق عكاشة بنسبة مشاهدة مرتفعة على مستوى مصر والوطن العربي، ويتميز بأن له أسلوب خاص قريب من المشاهد البسيط.
وأعرب "عكاشة" في أكثر من حلقة عن تأييده الكامل لأجهزة الدولة حتى أنه وصف نفسه بأنه "دولجي"، مشددا على أن الجيش والشرطة والقضاء هم أعمدة الدولة، محذرا من الانسياق وراء الشائعات حتى لا نتسبب في هدم الدولة، أو نتعرض لنفس سيناريو سوريا العراق.
وناشد المصريين اللوقوف خلف قيادتهم السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في معركة الدولة ضد الإرهاب، خاصة وأن الدولة تتعرض لحروب الجيلين الرابع والخامس من الحروب، وهو ما يستلزم وقوف الدولة صفا واحدا حتى لا نترك ثغرة تنفذ منها الفتن غلى داخل مصر.
Advertisements
- بالفيديو.. توفيق عكاشة يفجر مفاجأة خطيرة عن سقوط الطائرة الروسية بسيناء
- عودة "عكاشة" وبرنامج خالد أبو بكر وحبس خيري رمضان.. أزمات ومفاجآت إعلامية في أيام معدودة
- توفيق عكاشة: "الغرب هيحتلنا بحجة إن الشعب المصري مكبوت وطالع عينه" (فيديو)
- توفيق عكاشة يكشف سبب خلافه مع الرئيس السيسي (فيديو)
- توفيق عكاشة يطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات للحفاظ على الأمن القومي (فيديو)
- توفيق عكاشة: الناس كانت بتقول عليا "أهبل وعبيط".. وتركتهم للأيام
- حياة الدرديري تفجر مفاجأة بعد زواجها من توفيق عكاشة
- توفيق عكاشة يكشف خسائر قناة "الفراعين"
- "عكاشة" يكشف عن راتبه عندما كان يعمل بالتليفزيون.. ويؤكد: "كنت باخد مصروفي من أبويا"
- توفيق عكاشة عن "الفراعين": "كانت وطنية.. ومعيش فلوس أشغلها"
المزيد عن: توفيق عكاشة أخبار مصر أخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر