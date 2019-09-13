توفيق عكاشة: "مصر كلها بقت أبو العريف والفهلوي"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر انتشر بها ظاهرة "أبو العريف والفهلوي" بطريقة مبالغ فيها، معقبًا: "مصر كلها بقت فهلوي وأبو العريف".





وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الفهلوي وأبو العريف من أخطر الشخصيات على المشهد الإعلامي، منوها بأن الإعلام سلاح خطير تم استخدامه منذ مطلع القرن العشرين، حيث كان مطلع القرن العشرين هو بداية استخدام وسائل الإعلام واسعة الانتشار.





وأضاف أن الشعب المصري من الصعيد إلى الإسكندرية كانوا لا يشاهدون سوى قناة الفراعين، والبعض ادعى كذبا أن المشاهدين كانوا يتابعوا برنامجه فقط، مؤكدا أن كافة برامج القناة كانت تحظى بمشاهدة عالية.





وأكد أن قناة الفراعين ازاحت القنوات الدينية "اللي كانت بتشتغل" في كل بيت مصري، معقبًا: "كانت قناة فقيرة فجذبت الشعب المصري، ولم تترك ثغرة لإنترنت.. وفي الوقت كنت أكتر واحد بيتشتم على الإنترنت ويتعمل عليا كوميكس، ويتقال عليا أهبل وعبيط".





ولفت "عكاشة"، إلى أن نسبة مشاهدة قناة الفراعين كانت 15 ضعف نسبة المشاهدة في قناة الجزيرة، وكانت 0 ضعف قناة العربية.





ويعرض برنامج الإعلامي توفيق عكاشة يومي الخميس والجمعة على قناة الحياة من الساعة الثامنة مساءًا حتى الساعة العاشرة مساءًا، ويتناول البرامج مختلف القضايا من سياسية واجتماعية واقتصادية بالتحليل والشرح.





ويحظى الإعلامي توفيق عكاشة بنسبة مشاهدة مرتفعة على مستوى مصر والوطن العربي، ويتميز بأن له أسلوب خاص قريب من المشاهد البسيط.





وأعرب "عكاشة" في أكثر من حلقة عن تأييده الكامل لأجهزة الدولة حتى أنه وصف نفسه بأنه "دولجي"، مشددا على أن الجيش والشرطة والقضاء هم أعمدة الدولة، محذرا من الانسياق وراء الشائعات حتى لا نتسبب في هدم الدولة، أو نتعرض لنفس سيناريو سوريا العراق.



