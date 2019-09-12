المقاولون العرب: النحاس مستمر معنا
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:22 م
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ريهام عبد المحسن
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أعلن محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة استمرار عماد النحاس في منصب المدير الفني للفريق.
وقال عادل في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"طموحنا التأهل للمربع الذهبي في الموسم المقبل وعماد النحاس بعيد حتى الآن من قيادة المنتخب".
وأضاف :"كيف يكون عماد النحاس الرجل رقم 2 في منتخب مصر ومع احترامي للجميع هو لا يقل عن إيهاب جلال المرشح لقيادة منصب المدير الفني في المنتخب".
واختتم عادل تصريحاته قائلاً :"عماد النحاس مستمر حتى الآن مع المقاولون العرب".
يذكر أن العديد من الأنباء أكدت اقتراب إيهاب جلال المدير الفني للمصري من تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر وسيتولى عماد النحاس منصب المدرب العام وعصام الحضري منصب مدرب حراس المرمى.
وقال عادل في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"طموحنا التأهل للمربع الذهبي في الموسم المقبل وعماد النحاس بعيد حتى الآن من قيادة المنتخب".
وأضاف :"كيف يكون عماد النحاس الرجل رقم 2 في منتخب مصر ومع احترامي للجميع هو لا يقل عن إيهاب جلال المرشح لقيادة منصب المدير الفني في المنتخب".
واختتم عادل تصريحاته قائلاً :"عماد النحاس مستمر حتى الآن مع المقاولون العرب".
يذكر أن العديد من الأنباء أكدت اقتراب إيهاب جلال المدير الفني للمصري من تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر وسيتولى عماد النحاس منصب المدرب العام وعصام الحضري منصب مدرب حراس المرمى.
وقدم النحاس مستوى مميز مع المقاولون العرب منذ توليه المهمة الفنية للفريق في الموسم الماضي، وأنهى مسابقة الدوري في العام المنصرم بالمركز الخامس برصيد 48 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المصري صاحب المركز الرابع والذي شارك في الكونفدرالية الإفريقية.
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