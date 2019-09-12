أخبار ريال مدريد: الريال يستقر على أولى صفقاته الشتوية ومودريتش يغيب عن 5 مباريات نارية وموعد تقديم الصفقة الجديدة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 12 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها الكرواتي لوكا مودريتش عن 8 مباريات مصيرية للملكي بسبب الإصابة لمدة شهر. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يكشف عن حجم إصابة مودريتش

كشف فريق ريال مدريد الإسباني عن حجم إصابة اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الفريق وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ونشر النادي الملكي بيانا رسميا لتوضيح إصابة لوكا مودريتش، وجاء البيان كالتالي : "بعد خضوعه للفحوصات الطبية، تم إثبات إصابة اللاعب لوكا مودريتش في عضلات الفخذ الأيمن، وفي انتظار تطور حالته".

وأصبح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في أزمة كبيرة بعد إصابة مودريتش، خاصة بعد إصابة أيضاً فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو في بداية الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد قد أخرج سيبايوس لاعب خط وسط الريال على سبيل الإعارة لنادي أرسنال لمدة موسما واحدا في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

ويستعد النادي الأبيض لملاقاة فريق ليفانتي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، وسوف يواجه الفريق أيضا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في نفس الاسبوع على ملعب حديقة الأمراء في باريس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، بعد التعادل في مباراتين والفوز في مباراة وحيدة ببداية الليجا هذا الموسم.

ويسعى الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم مع مدربه زين الدين زيدان بعد الإخفاق في الموسم الماضي وعدم الفوز بأي لقب.





- بيريز يكشف سبب فشل التعاقد مع بوجبا ومبابي.. وصدمة ليفاندوفيسكي

كشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن أسباب فشل التعاقد مع كلاً من الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ومواطنه كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أغلقت يوم الثاني من سبتمبر الجاري.

وصرح بيريز لصحيفة "سبورت" الكتالونية قائلاً: "بالنسبة لفشل التعاقد مع بوجبا، فأن مانشستر يونايتد رفض بيعه، أما مبابي كنا نسعى للحصول على خدماته ولكن النادي الباريسي لم يوافق على التفريط في خدماته".

وفي سياق متصل، علق على التعاقد مع ليفاندوفيسكي قائلاً: "كان هناك اهتمام بضمه منذ سنوات، ولكن نادي بايرن ميونيخ وقف عائقًا أمام إنهاء الصفقة".

ويعود السبب الرئيسي وراء فشل الحصول أيضًا على ليفاندوفسكي وبوجبا، إلى أن اللاعبان لايمتلكان شرطًا جزائيًا في عقدهما، الأمر الذي صعب الأمور كثيرًا على الميرنجي".

وفي سياق آخر، سخر بيريز من غريمه التقليدي برشلونة، قائلاً: "يجب أن تكون منتقدًا للذات، لكننا نقدر كل شيء توجنا به، حيث نجحنا في تحقيق 4 ألقاب لدوري الأبطال في 5 سنوات، بينما حاول آخرون الفوز بنفس اللقب في الموسم المنصرم وفشلوا".





- ريال مدريد يجهز للتعاقد مع صفقة ضخمة في الشتاء

يرغب فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ليفربول إيكو"، إن ريال مدريد بدأ في التجهيز لعرض ضخم لضم صلاح بمبلغ قيمته 210 مليون يورو لتميعم صفوف الفريق.

وأصبح لدى ريال مدريد رغبة كبيرة في التعاقد مع صلاح بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع الريدز في الموسمين الماضيين، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق هذا الموسم بعد فشل التعاقد مع بعض اللاعبين في الصيف.

وفشل مسئولو فريق ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بعد مغالة الفريق الباريسي في مبلغ بيع نيمار.

وكان يرغب زيدان في ضم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد في الصيف أيضاً، ولكن إدارة الفريق الإنجليزي رفضت التفريط في بوجبا خاصة بعد رحيل بعض نجوم الفريق ( لوكاكو - سانشيز).

ويستعد النادي الأبيض لملاقاة فريق ليفانتي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، وسوف يواجه الفريق أيضا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في نفس الاسبوع على ملعب حديقة الأمراء في باريس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، بعد التعادل في مباراتين والفوز في مباراة وحيدة ببداية الليجا هذا الموسم.





- صدمة جديدة لريال مدريد

تتوالي الصدمات على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وذلك بعد إصابة الكرواتي، لوكا مودريتش، نجم الريال في تدريبات الفريق اليوم، وإنضمامه لقائمة الغائبين عن الميرينجي في الفترة المقبلة.

وأعلن ريال مدريد إصابة "مودريتش" في ساقه الأيمن خلال تدريبات الريال اليوم وحاجته للعلاج لمدة تقارب الـ 4 أسابيع.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا عن الإصابات التي ضربت نادي ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، والتي تضع النادي في مأزق حقيقي قبل الارتباطات الهامة التي تنتظره في بطولة الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن توقيت إصابة "مودريتش" غير مثالي، على الإطلاق، خاصة في ظل استعدادت الفريق الملكي لمواجهة باريس سان جيرمان، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الـ18 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن معاناة الفرنسي، زيدان مستمرة، مع الفريق، منذ بداية الموسم، وهذا الأمر لا يتعلق بعدم تدعيمه خط الوسط، عن طريق التعاقد مع مواطنه بول بوجبا، من مانشستر يونايتد، بل من مخاوفه من استمرار غياب اللاعبين، بسبب الإصابة، خاصة أنه تنتظره مباريات هامة بالدوري الاسباني ودوري الأبطال.

ويفتقد وسط ملعب ريال مدريد جهود كل من، لوكا مودريتش وإيسكو، بالإضافة لكل من كاسميرو وفيديريكو فالفيردي، واللذان لن يشاركا مع الفريق إلا عقب حصولهما على القليل من الراحة، بسبب مشاركتهما الدولية في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".





- صفقة نارية.. برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم زميل رونالدو

يرغب جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، في أن يضم لاعبين جدد في مركز خط الوسط الهجومي من أجل تدعيم الصفوف وتجديد العناصر في الفريق خاصةً مع احتمال رحيل بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن رغم تأكيد ليونيل ميسي على بقاءه في صفوف برشلونة ولكن بارتوميو يريد أن يضم عناصر جديدة بجانب الليو والاسم المطروح حالياً وبقوة هو البرتغالي برناردو سيلفا والذي سيزيد القوة الهجومية للبلوجرانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي برشلونة يدركون صعوبة ضم سيلفا من مانشستر سيتي خاصةً أنه من أهم العناصر مع بيب جوارديولا، ولكن اللاعب طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز أن يتأكد من اهتمام النادي الكتالوني هل حقيق أم مجرد استراتيجية لصرف الانتباه عن فشل نيمار أو غيرها من القضايا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ذكرت منذ أيام اهتمام ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز بضم سيلفا بدلاً من بول بوجبا اللاعب الذي فشلت الإدارة في ضمه خلال انتقالات صيف 2019 ويقال أن مسؤولي الأبيض على استعداد لدفع 120 مليون يورو من أج التعاقد مع لاعب مان سيتي.

ويعد سيلفا أحد أبرز العناصر أيضاً في منتخب البرتغال وقد حاز على جائزة أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية وتم ترشيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في البرتغال ولكن كريستيانو رونالدو حصد الجائزة نظراً لمساهماته في يوفنتوس خلال الموسم الماضي.





- ريال مدريد "مُنزعج" من الفيفا بعد إصابة "مودريتش"

تلقي نادي ريال مدريد الاسباني صدمة جديدة، بعد إصابة الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق، خلال تدريبات الملكي، استعدادًا لمواجهة فريق ليفانتي في الجولة الرابعة من الدوري الاسباني يوم السبت المقبل.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي أنإصابة لوكا مودريتش عبارة عن إصابة عضلية، وسيغيب عن الفريق الملكي قرابة شهر تقريبًا حتي يتعافي من إصابته ويعود للمباريات.

ووفقًا لصحيفة " ABC" الاسبانية أن نادي ريال مدريد منزعج جدًا من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب طريقة جدولته للمباريات الدولية للمنتخبات، حيث أنه بعد عودة "مودريتش" من الإصابة والمشاركة في مباريات الفريق واستعادة مستواه الفني والبدني سيكون هناك توقف دولي جديد خلال تلك الفترة.

ومن المنتظر أن يغيب لوكا مودريتش عن عدة مباريات هامة لريال مدريد خلال الفترة القادمة، حيث سيغيب اللاعب الكرواتي عن الفريق الملكي في مبارياته ضد ليفانتي، وباريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وأمام إشبيلية، أوساسونا وأتلتيكو مدريد.

ويعاني نادي ريال مدريد من الغيابات العديدة في صفوفه بسبب الإصابات، أبرزهم، إيسكو، وماركو أسينسيو، والصربي لوكا يوفيتش الذي تعرض للإضابة رفقة منتخب بلاده، وإبراهيم دياز، وإدين هازارد، وخاميس رودريجيز، مما يضع الفرنسي زين الدين زيدان في ورطة حقيقية خلال الفترة القادمة.





- صدمة.. ريال مدريد يفقد خدمات مودريتش في 5 مباريات مصيرية

دخل الكرواتي الدولي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، قائمة المصابين هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة قوية في العضلة الضامة بالفخذ الأيمن.

وقال كارلوس رودريجيز الصحفي في "أوندا مدريد" أن لسوء الحظ لن يلحق لوكا مودريتش بالمباراتين المقبلتين ضد ليافنتي في الدوري والمقرر لها يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالإضافة للمباراة القوية ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح "رودريجيز" أن الكرواتي مودريتش يتوقع له أن يغيب لمدة 3 أسابيع لذلك سيكون بعيداً عن المشاركة في المباريات الخمسة المقبلة مع ريال مدريد وهي ليفانتي، باريس سان جيرمان، إشبيلية، أوساسونا وأتلتيكو مدريد.

وينتظر أن يلعب نادي ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ليفانتي بالجولة الرابعة من الليجا الإسبانية يوم السبت المقبل ومن ثم سيتوجه إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان يوم 18 سبتمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب بعد ذلك 3 مباريات نارية في الدوري الإسباني على الترتيب مع إشبيلية وأوساسونا ثم ديربي مدريد أمام أتلتيكو يوم 28 من الشهر الجاري في الجولة السابعة من الليجا.

وتعرض زيدان لعدة صدمات هذا الموسم بعد إصابة هؤلاء اللاعبين؛ " تيبو كورتوا، فيرلاند ميندي، لوكا يوفيتش، لوكا مودريتش، إبراهيم دياز، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، رودريجو جويس، خاميس رودريجيز، فرانشيسكو إيسكو".

وسيفقد نادي ريال مدريد خدمات لاعبه ماركو أسينسيو بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الفريق ضد آرسنال ودياً قبل بداية الموسم.





- موعد تقديم صفقة ريال مدريد الجديدة

يستعد نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لتقديم صفقة جديدة غدًا الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار خطة إدارة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة القوية على كافة البطولات بالموسم الجديد.

وأعلن نادي ريال مدريد موعد تقديم حارس المرمي الفرنسي ألفونس آريولا، والمنضم حديثًا لصفوف النادي الملكي ضمن صفقة إنتقال الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمي الريال لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر النادي المدريدي عبر موقعه الرسمي أن الحارس الفرنسي سيوقع عقود إنتقاله بشكل رسمي لصفوف نادي ريال مدريد، في جلسة ستجمعه مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي وبحضور إميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بالنادي.

وأكد نادي ريال مدريد أنه سيتم عقد غدًا الجمعة 13 سبتمبر الساعه 2:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الحارس الفرنسي ألفونس أريولا للإعلام والجمهور، وذلك في قاعة الصحافة في ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل النادي الملكي.

يذكر أن "أريولا" سيكون الحارس الثاني في صفوف نادي ريال مدريد بعد الحارس الأساسي للفريق تيبو كورتوا.





- بوجبا أم مبابي؟.. بيريز: هناك لاعب فرنسي يعجبني وسنلاحقه

أطلق فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد، تصريحاً غامضاً حول رغبته في التعاقد مع لاعب فرنسي ولكنه لم يحدد اسم هذا اللاعب وفي نفس الوقت أكد على أنه يتتبعه وسيحاول التوقيع معه في الفترة المقبلة.

وقال بيريز، في تصريحات صحفية: "هنالك لاعب فرنسي يعجبني ونرغب بالتعاقد معه وسنحاول فعل ذلك ولكن هنالك بعض اللاعبين الذين لا يتم بيعهم من قبل النادي، هذا حدث مع ليفاندوفيسكي وحدث أيضًا مع بوجبا".

وتابع حديثه: "نحن نحب فكرة التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس، لقد حاولنا التعاقـد معه لكنهم يرفضون بيعه، نحن نحب اللاعب الفرنسي الذي ذكرته".

وذكر بيريز في تصريحاته: "كان ممكن أن يخرج يورنتي إعارة لكنه أراد الرحيل إلى أتلتيكو مدريد، زيدان أخبره بأنه بحاجة إلى اللعب ولهذا السبب خرج".

وتتوقع الصحف الإسبانية أن بيريز يقصد "مبابي" عندما ذكر تصريح اللاعب الفرنسي خاصةً أنه أبرز لاعبي فرنسا حالياً ويعد حلماً لأي فريق من بينهم ريال مدريد وأيضاً برشلونة وكبار الأندية الأوروبية.

ويحاول بيريز التعاقد مع بديل كريستيانو رونالدو فحتى الآن لم يجد الريال بديلاً مناسباً للنجم البرتغالي الذي رحل عن صفوف الملكي في صيف 2018 ورغم انضمام إيدين هازارد لمن تشيلسي لكن النادي يحتاج لهداف حقيقي.

كما فشلت الإدارة المدريدية في التعاقد مع لاعب مميز في وسط الملعب خلال فترة الانتقالات المنقضية رغم طلب زيدان ضم بول بوجبا أو بديل آخر نظراً لتراجع لاعبي وسط الملكي.





- ريال مدريد يكشف عن حجم إصابة مودريتش

كشف فريق ريال مدريد الإسباني عن حجم إصابة اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الفريق وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ونشر النادي الملكي بيانا رسميا لتوضيح إصابة لوكا مودريتش، وجاء البيان كالتالي : "بعد خضوعه للفحوصات الطبية، تم إثبات إصابة اللاعب لوكا مودريتش في عضلات الفخذ الأيمن، وفي انتظار تطور حالته".

وأصبح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في أزمة كبيرة بعد إصابة مودريتش، خاصة بعد إصابة أيضاً فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو في بداية الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد قد أخرج سيبايوس لاعب خط وسط الريال على سبيل الإعارة لنادي أرسنال لمدة موسما واحدا في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

ويستعد النادي الأبيض لملاقاة فريق ليفانتي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، وسوف يواجه الفريق أيضا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في نفس الاسبوع على ملعب حديقة الأمراء في باريس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، بعد التعادل في مباراتين والفوز في مباراة وحيدة ببداية الليجا هذا الموسم.

ويسعى الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم مع مدربه زين الدين زيدان بعد الإخفاق في الموسم الماضي وعدم الفوز بأي لقب.





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