شتيجن: آمل أن يستمر ميسي.. وسعيد ببقاء راكيتيتش





وقال شتيجن في تصريحات صحفية: "نيمار لاعب مذهل، قضى سنوات عديدة معنا، وقرر اتخاذ خطوة أخرى، الآن لا يمكن تغيير أي شيء، لقد قام النادي ما بوسعه من أجل عودته، ونحن سعداء بالفريق الذي لدينا".





وأضاف: "لا يمكن تغيير ماحصل، أنا سعيد بالفريق الذي لدينا، شخصياً سعيد ببقاء راكيتيش، أعتقد أن المشجعين والنادي أيضاً سعداء ببقاءه".





وعن عقد ميسي؛ قال شتيجن: "أعتقد أنه يستحق الفرصة لتقرير مستقبله، أسهل شيء هو إخباره بالبقاء لأنه قطعة أساسية في فريقنا، أنا مقتنع أنه يشعر بالراحة في النادي، وفي المدينة، أريده أن يبقى، لكنني لا أقرر ذلك، نأمل أن يقوم هو بإتخاذ قرار البقاء".





وأكمل: "آمل أن يستمر ميسي في البارسا لسنوات عديدة، أما دي يونج فهو يتكيف جيداً مع النادي والمدينة واللغة وخطواته الأولى كانت جيدة للغاية وأعتقد أنه سيساعدنا أكثر مستقبلاً".





وأفاد: "عن نتائجنا؛ لا نريد النظر للماضي أو ما فعلناه في أول 3 جولات في الليجا لكن علينا التحسن وليس من السهل أن نبدأ الدوري في ملعب معقد مثل السان ماميس، من 5 أهداف تلقيتها في الليجا هذا الموسم 3 منها كانت رائعة حقاً".





والجدير بالذكر أن نادي برشلونة يستعد لمواجهة فالنسيا مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

أبدى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة رأيه في فشل صفقة نيمار دا سيلفا وإمكانية رحيل ليونيل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني باستغلال بند الرحيل قبل نهاية عقده بموسم واحد.