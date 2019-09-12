بعد التهديد.. انفراجة في إذاعة مباراة الأهلي وسموحة
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:14 م
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تراجع فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري عن فكرة عدم إذاعة مباراة الفريق أمام الأهلي في الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الجديد موسم 2019-2020.
وكان فرج عامر رئيس سموحة قد هدد بعدم إذاعة مباراة الفريق أمام الأهلي ومنع دخول كاميرات التليفزيون إلى ملعب المباراة لنقل اللقاء بسبب توقف الشراكة الراعية عن دفع المستحقات لنادي سموحة.
ولكن بعد تهديده بعدم إذاعة المباراة، تراجع عن قراره بعدما تلقى مكالمة هاتفية من منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن الجديد.
وكتب فرج عامر عبر صفحته: "تلقيت مكالمة تليفونية جميلة من شخصية محترمة الأستاذ منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن الجديد، وشعرت بالاحترام، والالتزام وإن مصر بخير وعلى طريق التقدم دائما وسوف نتوصل إلى حل طيب يرضي جميع الأطراف يتمشى مع تطوير برزنتيشن فكرًا وعملًا، ولن نخزل عشاق كرة القدم أبدًا".
وكان فرج عامر قد علق في وقت سابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "مجلس إدرة نادي سموحة يقرر منع كاميرات التليفزيون من نقل المباراة بسبب توقف الشركة الراعية عن دفع مستحقاتها لنادي سموحة".
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن 21 من شهر سبتمبر الجاري موعدًا لبداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، فيما ستكون نهاية البطولة المصرية الكبيرة في شهر مايو من العام المقبل.
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