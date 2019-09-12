الكشف عن موقف نجم برشلونة من الرحيل إلى فريق بيكهام
كشف الصحفي الإسباني الموثوق جيرارد روميرو، عن موقف نجم برشلونة من الرحيل لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي والذي يمتلكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لاعب ريال مدريد السابق.
وتناولت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس،
موقف ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي يهدف إلى ضم لويس سواريز إلى
فريقه، الذي سيستهل مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة القدم في مارس المقبل.
وذكر الصحفي روميرو بإذاعة "راك1"
الكاتالونية، أن سواريز لا يعتزم مغادرة برشلونة بأي حال من الأحوال.
وتابع روميرو، أن سواريز لا ينوي التواصل
مع إنتر ميامي الأمريكي، على الرغم من علاقته الجيدة مع مالك النادي ديفيد بيكهام.
وغاب لويس سواريز عن مباراتين للبارسا من أصل ثلاث مباريات في الليجا بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يستمر غيابه عندما يحل فالنسيا ضيفًا على البلوجرانا يوم السبت المقبل في ملعب الكامب نو.
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