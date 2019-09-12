نتنياهو: لن نتهاون مع أي عدوان إيراني من سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديدات من إيران التي تستخدم الأراضي السورية للعدوان عليها.

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بوتين أثنى في الاجتماع على التعاون العسكري والأمني بين روسيا وإسرائيل.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن التنسيق الأمني مع روسيا مهم جدا لإسرائيل.





وأكد نتنياهو، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عدم التساهل مع تهديدات إيران التي تستخدم سوريا للاعتداء عليها





وأشار نتنياهو إلى أن المحادثات مع المسؤولين الروس في سوتشي تناولت الحفاظ على عمل الجيش الإسرائيلي ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا





وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي على أهمية التعاون الأمني بين البلدين.



