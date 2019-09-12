رضوى الشربيني لـ الفتيات: "انزلوا بسقف توقعاتكم بدل ما يقع على دماغكم يفتحها" (فيديو)

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، نصائح للفتيات، قائلة إنه يوجد ما يسمى بـ"سقف التوقعات" للشخص الذي تقابله وتريد أن ترتبط به، متابعة: "سقف التوقعات ما ينفعش يكون عالي من أول مرة، انزلي بسقف التوقعات بتاعتك".





وتابعت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة" مساء اليوم الخميس،: "ما فيش ملائكة على الأرض، انزلي معايا بسقف التوقعات، واطلعي معايا بورق الحائط"، موضحة: "ورق الحائط ده إن لازم يكون في اختبارت للشخص ده، ويكون في وقت تكتشفي فيه الشخصية".





واستكملت "الإعلامية"، موجهة حديثها للفتيات، قائلة: "يجب أن يكون لديكي هدوء نفسي تجاه هذا الشخص، ويجب ألا تتعلقي به، ولازم يكون عارف إنه لو قالك مع السلامة هتقوليله مع السلامة مرتين، ولو قالك بحبك هتقوليله بحبك مرتين".





وأضافت "الشربيني"،: "البدايات كلها عظيمة، وبنتبهدل في النص في النهايات بسبب سقف التوقعات"، مستطردة: "انزلوا بسقف التوقعات بدل ما السقف يقع على دماغكم يفتحها وتنزلى على جذور رقابتك".





وأردفت الإعلامية، قائلة: "لو لقيتوا الشخص كويس بعد اختبارات وفترة من الوقت كملوا، ولو طلع عكس التوقعات ماتكملوش"، موضحة أن ما يتعب الإنسان في العلاقة العاطفية هو سقف التوقعات العالية تجاه هذا الشخص، معلقة: "في حالة إنه طلع مش كويس ماتكملوش".





واستطردت الشربيني،: "كل ما كانت التوقعات عالية كل ما كانت الصدمة عالية زيها"، معقبة: "سقف التوقعات العالي هيلبس في وشك".





ومن الجدير بالذكر، أن الإعلامية رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس"، والذي يقدم كل ما يخص المرأة المصرية، ومن المعروف عن الإعلامية رضوى الشربيني أنها منحازة للمرأة أكثر من الرجل، مما يعرضها للكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.







