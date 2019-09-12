الجونة يطلب ضم نجم الأهلي نهائيًا

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دخل مسئولو نادي الجونة في مفاوضات قوية مع الأهلي للحصول على خدمات أحمد حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



طلب مسؤولو نادي الجونة الحصول على خدمات أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي بشكل نهائي في الموسم الجديد.

وجاء طلب الجونة بعد توصية فنية من الجهاز الفني للفريق ومتابعة لأداء اللاعب خلال فترة الإعارة الموسم الماضي وظهوره بمستوى مميز.

وكان الأهلي قد رفض رحيل أحمد حمدي للدوري الكرواتي بعد تقدم نادي جوريكا بعرض للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع وضع بند بأحقية شراء اللاعب بعد الموسم الأول.



تعرف على جدول مباريات الأهلي في الدوري



أجريت ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2019-2020.

وفيما يلي مباريات الأهلي في الدور الأول من بطولة الدوري :-



الأسبوع الأول : سموحة × الأهلي



الأسبوع الثاني : الأهلي × الإنتاج الحربي



الأسبوع الثالث : أسوان × الأهلي



الأسبوع الرابع : الأهلي × الزمالك



الأسبوع الخامس : الجونة × الأهلي



الأسبوع السادس : الأهلي × المصري



الأسبوع السابع : وادي دجلة × الأهلي



الأسبوع الثامن : الأهلي × حرس الحدود



الأسبوع التاسع : الإسماعيلي × الأهلي



الأسبوع العاشر : الأهلي × الاتحاد السكندري



الأسبوع الحادي عشر: مصر المقاصة × الأهلي



الأسبوع الثاني عشر : الأهلي × إف سي مصر



الأسبوع الثالث عشر : الأهلي × طنطا



الأسبوع الرابع عشر : المقاولون العرب × الأهلي



الأسبوع الخامس عشر : الأهلي × إنبي



الأسبوع السادس عشر : بيراميدز × الأهلي



الأسبوع السابع عشر : الأهلي × طلائع الجيش

