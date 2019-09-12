ممدوح عيد يزور تدريبات شباب بلوزداد الجزائري قبل مواجهة بيراميدز (صور)

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قام ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز سبورت؛ بزيارة تدريبات فريق شباب بلوزداد الجزائري والمتواجدة حاليا في القاهرة؛ استعدادا لمواجهة الفريق بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



ورحب عيد ببعثة شباب بلوزداد في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر والجزائر، وأن الفريق سيلقى كل الترحيب والاهتمام.



على جانب آخر يواجه الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني؛ أزمة جديدة تتمثل في إمكانية غياب الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق؛ عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري؛ في كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



ويعاني جون أنطوي؛ من التعرض للإصابة في شد بالعضلة الخلفية؛ وهو ما يهدد مشاركته بالمباراة المقبل؛ في حالة عدم جاهزيته بشكل كامل.



وكلف ديسابر المدير الفني جهازه الطبي؛ بسرعة إيجاد حل للحاق اللاعب بالمباراة؛ خاصة أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليه المدير الفني؛ منذ الحصول على خدماته.



وتعاقد بيراميدز مع جون أنطوي قادما من صفوف مصر المقاصة؛ بعدما كان قاب قوسين أو أدنى للرحيل إلى الزمالك؛ إلا أن المقابل المادي حال دون ذلك؛ ليرحل إلى بيراميدز بالانتقالات الصيفية الجارية.



وكان بيراميدز؛ خسر لقب كأس مصر لصالح الزمالك؛ بعد تلقيه هزيمة قاسية بالمباراة النهائية بثلاثية دون رد؛ والتي أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وتأهل بيراميدز للدور 32 من كأس الكونفدرالية؛ عقب تخطيه فريق إيتوال الكونغولي ينتيجة 5-1 بلقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي.



ويستعد بيراميدز لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري؛ مساء السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوي؛ في ذهاب دور ال32 لكأس الاتحاد الإفريقي.