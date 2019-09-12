إيمليا كلارك تعلن بوستر جديد لفيلم Last Christmas
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:09 م
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الفجر الفني
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أعلنت شركة إنتاج فيلم Last Christmas، عن طرح بوستر جديد خاص بالفيلم التى تقوم ببطولته الممثلة العالمية إيمليا كلارك، والذى من المقرر عرضه يوم 15 نوفمبر المقبل فى دور العرض العالمية.
تحكي قصة الفيلم، اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" والتى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.
ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.
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