"تسريب تقرير الطب الشرعي".. آخر مستجدات قضية مقتل الفلسطينية إسراء غريب







توفيت الفلسطينية إسراء غريب، قبل أسبوعين، وكانت تعمل في صالون تجميل في بلدة بيت ساحور في بيت لحم الفلسطينية، وتزعم عائلة إسراء غريب إصابتها بـ“مس جن“، كما ترددت أنباء عن وفاتها نتيجة التعذيب من ذويها، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة بالقصاص، قد أعلن أكرم الخطيب النائب العام الفلسطيني، اليوم الخميس، اخر تطورات قضية مقتل إسراء غريب علي يد أسرتها.







تهمة القتل



قال أكرم الخطيب النائب العام الفلسطينى، إن النيابة العامة وجهت تهمة القتل لثلاثة أشخاص، فى قضية الشابة الفلسطينية إسراء غريب، كما خضعت إسراء غريب للعنف النفسى والجسدى وأعمال شعوذة مما أدى لتدهور صحتها.







أضاف النائب العام الفلسطينى، خلال مؤتمر صحفى حول نتائج ملف الدعوى الخاص بالفتاة إسراء غريب اليوم الخميس، أنه ثبت لدى النيابة من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة لإدعاء سقوط إسراء من شرفة منزل عائلتها، وأن هذا الإدعاء اختلق من قبل أحد المتهمين لتبرير الضرب الذى تعرضت له الراحلة.







أوضح الخطيب، بخصوص تسريب تقرير الطب الشرعى الأردنى، "بدأنا منذ الأمس بالتحقيق لمعرفة من سرب تقرير الطب الشرعى، وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق من سربه".







وأشار النائب العام الفلسطينى، إلي أنه يتم إحالة المتهمين الثلاثة (م.ص)، و(ب.غ)، و(أ.غ) إلى المحكمة، قائلا: "نحن حريصون على اكتشاف أى جريمة بالمجتمع، ولا علاقة لاستقالة الأطباء الشرعيين بقضية إسراء غريب، مؤكدا أن إسراء توفيت بسبب قصور فى التنفس نتيجة لتعرضها لإصابات متعددة.









بداية القصة



تقدم لخطبة "غريب" أحد الشباب، ثم خرجت برفقته للتعرف عليه بشكل أعمق في أحد مطاعم المدينة، وقاموا بالتقاط فيديو قصير ونشرته "غريب" عبر حسابها ”انستجرام“، وشاهدت ابنة عمها المقطع قامت بإبلاغ والدها وأشقائها والتحريض على الفتاة؛ بحجة خروجها مع شاب قبل عقد القران.







تداول النشطاء مقطع صوتي لصراخها، حيث شارك أشقائها في ضربها ضرب مبرح بالاشتراك مع زوج شقيقتها، قد تسبب الضرب في كسر في عمودها الفقري، ليكملوا ضربها بعد نقلها الى المستشفى، كما فسخوا خطبتها، وبعد خروجها من المستشفى، حضر شقيقها من كندا وضربها على رأسها، هو ما تسبب بدخولها في غيبوبة ومفارقتها الحياة.







ما يدعم الرواية "الالكترونية" تداول مقاطع صوتية لإسراء أرسلتها إلى ابنة عمها ريهام، مؤكدة لها أنه من المستحيل أن تخرج مع خطيبها وحدها، وأن والدها يعلم بذلك، رافضة وصفها بـ"مشلفة"، طالبة منها أن تلغي صداقتها على "السناب"، كما ادعى زوج أختها وشقيقاها ووالدها أن عليهم ”استخراج الجن منها“، فقاموا بالإعتداء عليها بالضرب المبرح مجددًا، دون أي تحرك من فريق المستشفى.







في حين اكتفت إحدى الممرضات بتسجيل صوت صراخها واستغاثتها، وبعد أن خرجت من المستشفى، قام شقيقها العائد من كندا بالتهديد بقتلها، حيث كان أول ما قام به بعد خروجها أن ضربها على رأسها، فدخلت في غيبوبة ثم توقف قلبها وفارقت الحياة.





تحقيقات النيابة



باشرت النيابة العامة الفلسطينية فى مدينة بيت لحم إجراءات التحقيق فى وفاة الفتاة إسراء غريب فى مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم بناء على البلاغ الوارد من الشرطة الفلسطينية بوصول جثة الفتاة إلى مسشفى بيت جالا الحكومي فى محافظة بيت لحم.







وباشرت النيابة العامة الفلسطينية بإجراء الكشف الظاهري على الجثمان وصدر قرار بإحالتها للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه وفق الأصول، كما باشرت النيابة العامة سماع شهادات الشهود وجمع الأدلة والبيانات الأولية والتحقيق وفقا للوقائع والملابسات.





رد الأسرة





أكد زوج شقيقتها محمد صافي (الموكل من العائلة بالحديث باسمها)، في اتصال مع "النهار"، أن "كل ما يتدوال كذب وافتراء، وقد انتشر الخبر من صفحة مشبوهة عرضت تسجيلات ومحادثات وفيديو، وقدمنا شكوى لإغلاقها، وما يؤكد صدقيتنا تقرير الطبيب الشرعي الذي أشار إلى أن سبب الوفاة اصابتها بجلطة.







عن التسجيل الصوتي الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصرخ خلاله اسراء، علّق صافي "تم تسجيله في مستشفى الحسين، وذلك بعد نقل اسراء إليه نتيجة سقوطها عن شرفة المنزل.







عن سبب مطالبة إسراء في المقطع الصوتي الذي انتشر بحضور الشرطة، قال: "يعود ذلك إلى رفض فريق التمريض إعطاءها الهاتف للاتصال بوالدتها فنادت عناصر الشرطة، فقد كانت تمر بازمة بالتأكيد ليست عقلية تسببت لها بالاعتداء على كل من يقترب منها".





