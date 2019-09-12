قبل أيام من بدء الدراسة.. كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه من مدرسة بحدائق الأهرام

نجح رجال مباحث الجيزة قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، في كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه من خزينة مدرسة بمنطقة حدائق الاهرام، وتمكنت القوات من ضبط مرتكبي السرقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للعميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، مفاده بكسر باب الحسابات بمدرسة بمنطقة حدائق الاهرام، بنطاق القسم، وسرقة نصف مليون جنيه من الخزينة.





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، الرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، لمعاينة مكان السرق، وتم التحفظ على كاميرات المراقبه لفحصها، وفحص العاملين بالمدرسة والمترددين عليها.





وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات السرقة، ترأسه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التوصل إلى أن مرتكبي السرقة، 3 عاطلين، كما تبين أنه لم يسبق لأحد منهم العمل بالمدرسة محل السرقة، وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت القوات من القبض عليهم بمكان هروبهم.





وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم إستعادة المبلغ المالي المسروق، وتم اقتياده من إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات









ومن جهة أخرى، تعرضت مدرسة السكة الحديد الابتدائية بمنطقة الواصفية التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية في محافظة الإسماعيلية لواقعة سرقة أجهزة كمبيوتر من معمل الحاسب الآلي بالمدرسة.





وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن واقعة سرقة 5 أجهزة " كمبيوتر "من معمل الحاسب الآلي بمدرسة السكة الحديد الابتدائية بمنطقة الواصفية، التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية.



