"الجيزة" تطرح 1656 قطعة أرض لإقامة مدافن.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، عن طرح 1656 قطعة أرض فضاء لإقامة مدافن عليها بطريق الفيوم، لأبناء المحافظة وذلك بنظام حق الانتفاع.





ونعرض لكم أهم المعلومات بخصوص التقديم:-





- التقديم يبدأ الأحد 15- 9- 2019

- مدة التقديم لا تزيد عن شهر من تاريخ البدء

- سداد مبلغ 50 جنيها مقابل كراسة الشروط

- تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات بمقر مشروع الجبانات

- شراء كراسة الشروط من الجهاز التنفيذ لمشروع الجبانات بمواعيد العمل الرسمية

- تباع بحق الانتفاع لسكان محافظة الجيزة

- المساحة من 8 متر لـ80م2

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- ألا يقل عمره عن 30 عام

- لا يمتلك مدفن من قبل

- يجوز التنازل عن قطعة الأرض بعد إتمام البناء وبعد العرض على الجهات المختصة وسداد الرسوم المقررة في لائحة العمل المنظمة للجبانات





- في حالة زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة يتم عمل قرعة









المستندات المطلوبة:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للزوج

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية للزوجة

- صورة من قسيمة الزواج

- إيصال مرافق حديث (كهرباء - مياه - غاز)

- قيد عائلي













وفي ذات الإطار تتلقى محافظة الجيزة طلبات مخالفات البناء في جميع الأحياء والمدن لتقنين الأوضاع لأصحابها.









وحدد قانون رقم 17 لسنة 2019، 8 أشهر منذ تفعيلة يوم 8 يوليو الماضي حتى يناير 2020، للتصالح في المخالفات، وعدم تعرض اصحابها للمسائلة القانونية.





وفتح اللواء أحمد راشد باب تلقي الطلبات طوال أيام الأسبوع حتى في العطلات الرسمية، فيما أعطى توجيهات لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتيسير الأمر على المواطنين والتساهل معهم في السداد.





ويتم تشكيل لمجان فنية بالأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية، تضم حوالي 60 مهندس استشاري ومدني ومعماري للبت في طلبات التصالح.





ونعرض لكم الرسوم المقرر دفعها لتقنين الأوضاع:





- 250 متر مربع يتم دفع 500 جنيه رسوم

- 250م2 لـ500م2 يتم دفع 1000 جنيه

- 500م2 لـ1000م2 يتم دفع 2000 جنيه

- 1000م2 لـ2000م2 يتم دفع 3000 جنيه

- 2 آلاف م2 لـ3 آلاف م2 يتم دفع 4000 جنيه