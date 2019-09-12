ميسي يتدخل لإنقاذ عثمان ديمبلي في برشلونة
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:45 م
Advertisements
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، رسالة هامة لزميله بالفريق الكتالوني عثمان ديمبلي، وذلك بسبب الإنتقادات التي يتعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة، لعدم إلتزامه مع الفريق، وكثرة غيابه بسبب الإصابات المتكررة، مما أبعده عن التشكيل الأساسي للبرسا.
وقال "ميسي" في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: " عثمان ديمبلي يمتلك إمكانيات فنية وخصائص مثيرة للإعجاب، لكنه يجب أن يضع في ذهنه أنه لابد وأن يقوم بتغيير الوضع، كي يتمكن من تحقيق القفزة المهنية في برشلونة"، متمنيًا ألا تؤثر الإصابات علي مسيرته مع البرسا في الفترة القادمة.
وكانت تقارير صحفية أكدت أن "ديمبلي" يواجه أزمة قوية داخل نادي برشلونة، بعد ابتعاده عن حسابات أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، حيث أشارت التقارير أن ترتيبه أصبح الرابع بين المهاجمين بالفريق الكتالوني، وتضاءلت فرص مشاركته في التشكيل الأساسي بشكل كبير.
وحاول "ديمبلي" مغادرة نادي برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، حيث عرض نفسه على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن تعثر انتقال لاعب الفريق الباريسي نيمار دا سيلفا لبرشلونة حال دون اتمام الصفقة.
ويستعد نادي برشلونة لمواجهة فريق فالنسيا يوم السبت المقبل 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني "الليجا"، حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط.
Advertisements
- أخبار برشلونة اليوم.. زلزال يضرب البرسا بمقدار 9.5 وميسي يطالب بضم الجناح الطائر والإعلان عن موعد الصفقة الكبري
- أخبار برشلونة: مفاجأت في قائمة البرسا لموقعة بيتيس وتقديم عرض جديد لضم نيمار وصفقة مميزة تقترب من كامب نو
- أخبار برشلونة: شرط وحيد من باريس لترك نيمار للبرسا وميسي يتجه إلى فرنسا وديمبلي يصدم برشلونة وتشكيل البرسا مع نيمار
- أخبار برشلونة اليوم: مجزرة تطول 4 لاعبين بأمر فالفيردي .. وبارتوميو يصدم الجماهير بشأن رحيل ميسي ويحدد موعد ضم نيمار
- ديمبلي يواجه أزمة عنيفة قد تدفعه لمغادرة برشلونة
- نجم برشلونة يقترب من الرحيل بسبب أزمة عنيفة
- أخبار برشلونة: بارتوميو يجهز الحل لمنع ميسي من الرحيل صدمة قوية تهز برشلونة وتحصين نجم الفريق من اغراءات ريال مدريد
- 5 ملفات هامة على مائدة "فالفيردي" في برشلونة
- بواتينج: ميسي "ظاهرة" وديمبلي "طفل"