ميسي يتدخل لإنقاذ عثمان ديمبلي في برشلونة

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، رسالة هامة لزميله بالفريق الكتالوني عثمان ديمبلي، وذلك بسبب الإنتقادات التي يتعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة، لعدم إلتزامه مع الفريق، وكثرة غيابه بسبب الإصابات المتكررة، مما أبعده عن التشكيل الأساسي للبرسا.





وقال "ميسي" في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: " عثمان ديمبلي يمتلك إمكانيات فنية وخصائص مثيرة للإعجاب، لكنه يجب أن يضع في ذهنه أنه لابد وأن يقوم بتغيير الوضع، كي يتمكن من تحقيق القفزة المهنية في برشلونة"، متمنيًا ألا تؤثر الإصابات علي مسيرته مع البرسا في الفترة القادمة.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن "ديمبلي" يواجه أزمة قوية داخل نادي برشلونة، بعد ابتعاده عن حسابات أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، حيث أشارت التقارير أن ترتيبه أصبح الرابع بين المهاجمين بالفريق الكتالوني، وتضاءلت فرص مشاركته في التشكيل الأساسي بشكل كبير.





وحاول "ديمبلي" مغادرة نادي برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، حيث عرض نفسه على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن تعثر انتقال لاعب الفريق الباريسي نيمار دا سيلفا لبرشلونة حال دون اتمام الصفقة.





ويستعد نادي برشلونة لمواجهة فريق فالنسيا يوم السبت المقبل 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني "الليجا"، حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط.



