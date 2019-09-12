107 وحدة صناعية جاهز للاستثمار بمنطقة ميت غمر

وأعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن فتح باب تقديم طلبات الحجز لـ107 وحدة، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيتيح التمويل للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات لشراء الآلات والمعدات ولمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.وأشار شاروبيم إلى أن الوحدات بمساحات تتراوح ما بين 144 وحتى 576 متر للمشروع وكاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.وأكد محافظ الدقهلية على أن المشروع يستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة، وتتضمن المنطقة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات.وأوضح شاروبيم أنه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق بشارع صلاح سالم بالقاهرة، وفرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، ابتداء من اليوم الخميس 12 وحتى الأحد 29 سبتمبر، وأن آخر موعد لتلقي العروض يوم الإثنين 14 أكتوبر المقبل.وأشار محافظ الدقهلية أنه يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة.وأضاف أن المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية سيقوم بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة بالنيابة عن أصحاب المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة فيها إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.وتابع محافظ الدقهلية أنه سيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكترونيأو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، أو فرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال تلك المقار.وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني، أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 16035،أو من خلال الموقع الرسمي لمحافظة الدقهليةيذكر أن محافظة الدقهلية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء وطرح منطقة استثمارية في مدينة ميت غمر تضم 107 وحدة صناعية، وينص على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشروعات.