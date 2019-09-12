ميسي يجيب.. هل يرحل عن صفوف برشلونة في نهاية الموسم ؟

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني عن حقيقة رحيله عن صفوف البارسا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه طلب من مسئولي الفريق بعض المطالب خلال المواسم القادمة.





وكانت قد أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن عقد ميسي يتضمن بندا يسمح له بمغادرة النادي الكتالوني مع نهاية أي موسم، حال أراد ذلك لكن بشرط وحيد وهو اللعب في نادي غير أوروبي.





وقال ميسي في تصريحات حسب صحيفة "دياريو سبورت" : "لا ابحث عن الرحيل من صفوف برشلونة، ولكن لابد من وجود مشروع قوي يجعل الفريق يفوز بجميع البطولات، وشرط الرحيل في عقدي لا يعني لي شيئا".





وواصل : "الآن افكر في الفوز بالبطولات مع برشلونة وتكوين فريق قوي ينافس في السنوات المقبلة، وطالما جسدي وعقلي يسمحا لي بممارسة كرة القدم سوف أساعد البارسا في الفوز بالمباريات دائما".





وأضاف : "لسا خائفا من البداية السيئة لبرشلونة في الدوري الإسباني، ولكننا قادرين على تعويض خسارة النقاط الماضية، ونضع تركيزنا هذا الموسم للفوز بدوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ فترة طويلة".





وأكمل ميسي : "استفدنا بشكل كبير من اخر نسختين في دوري أبطال أوروبا أمام روما وليفربول، وهذا يعني أن لا يوجد مستحيل في كرة القدم وان النتائج في مباريات الذهاب ليست كافية".





وتابع عن إصابته : "اتعافى بشكل جيد من الإصابة التي تعرضت لها في بداية الموسم، واقترب من العودة لخوض المباريات مع برشلونة".