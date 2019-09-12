تنسيق الثانوية الازهرية 2019.. اعرف نتيجتك الآن عبر رابط بوابة الحكومة المصرية tansik
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:18 م
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تنسيق الثانوية الازهرية 2019 تتصدر محرك بحث الشهير "جوجل"، بعدما ترقب طلاب الثانوية الازهرية بفارغ الصبر نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 tansik، وكشفت جامعة الازهر اليوم الخميس عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 tansik، وتم إتاحة نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية على بوابة الحكومة المصرية، ويمكنك الاستعلام نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية tansik في الرابط التالي بالأسفل:
|نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2019 عبر رابط tansik | بوابة الحكومة المصرية
|تنسيق الجامعات والمعاهد | بوابة الحكومة المصرية
عزيزي الطالب بعد معرفتك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 والكلية المرشحة لك، يمكنك معرفة درجات الكليات بحسب ما أعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب خلال مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019/2020.
تنسيق الثانوية الازهرية كليات علمي بنين tansik
طب القاهرة 621 درجة درجة
بنين دمياط 618 درجة درجة
بنين أسيوط 616 درجة درجة
طب أسنان بنين القاهرة 615 درجة
طب أسنان بنين أسيوط 613 درجة
صيدلة بنين القاهرة 619 درجة
هندسة بنين القاهرة 593 درجة
هندسة قنا 590 درجة
تنسيق الثانوية الازهرية كليات أدبي بنين tansik
اللغات والترجمة دراسات إسلامية 559 درجة
ترجمة فورية 548 درجة
إنجليزي 533 درجة
الفرنسية 528 درجة
تنسيق الثانوية الازهرية كليات علمي بنات tansik
طب القاهرة 628
طب بنات دمياط 625 درجة
وطب بنات أسيوط 622
أسنان بنات القاهرة 623
صيدلة القاهرة 619
صيدلة أسيوط 617
هندسة القاهرة 606
تمريض بنات 601
تنسيق الثانوية الازهرية كليات أدبي بنات tansik
دراسات إنساني تفهنا الإشراف 587 درجة
ترجمة فورية القاهرة 586 درجة
البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان 583 درجة
دراسات إنسانية ألماني القاهرة 577 درجة
وبدأت امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019، وانتهت بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية والشعبة الإسلامية، في يوم الثلاثاء 25 يونيو، بمادة الأدب والمطالعة والنصوص، فيما انتهت لطلاب الشعبة العلمية، في يوم السبت 29 يونيو 2019، بمادتي التوحيد والصرف لطلاب الشعبة العلمية.
كما بدء أعمال التصحيح لكراسات الإجابات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019، في عشر مراكز على مستوى جمهورية مصر العربي، وانتهت أعمال التصحيح وعمليات الجمع والرصد في أقل حوالي 7 أيام (أسبوع)، ليتم اعتماد النتيجة في يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، تمهيدا لإعلانها الأحد 14 يوليو 2019.
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