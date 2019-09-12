تنسيق الثانوية الازهرية 2019.. اعرف نتيجتك الآن عبر رابط بوابة الحكومة المصرية tansik

تنسيق الثانوية الازهرية 2019 تتصدر محرك بحث الشهير "جوجل"، بعدما ترقب طلاب الثانوية الازهرية بفارغ الصبر نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 tansik ، وكشفت جامعة الازهر اليوم الخميس عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 tansik ، وتم إتاحة نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية على بوابة الحكومة المصرية، ويمكنك الاستعلام نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية tansik في الرابط التالي بالأسفل:

عزيزي الطالب بعد معرفتك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 والكلية المرشحة لك، يمكنك معرفة درجات الكليات بحسب ما أعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب خلال مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019/2020 .

تنسيق الثانوية الازهرية كليات علمي بنين tansik

طب القاهرة 621 درجة درجة

بنين دمياط 618 درجة درجة

بنين أسيوط 616 درجة درجة

طب أسنان بنين القاهرة 615 درجة

طب أسنان بنين أسيوط 613 درجة

صيدلة بنين القاهرة 619 درجة

هندسة بنين القاهرة 593 درجة

هندسة قنا 590 درجة

وبدأت امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019، وانتهت بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية والشعبة الإسلامية، في يوم الثلاثاء 25 يونيو، بمادة الأدب والمطالعة والنصوص، فيما انتهت لطلاب الشعبة العلمية، في يوم السبت 29 يونيو 2019، بمادتي التوحيد والصرف لطلاب الشعبة العلمية.





كما بدء أعمال التصحيح لكراسات الإجابات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019، في عشر مراكز على مستوى جمهورية مصر العربي، وانتهت أعمال التصحيح وعمليات الجمع والرصد في أقل حوالي 7 أيام (أسبوع)، ليتم اعتماد النتيجة في يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، تمهيدا لإعلانها الأحد 14 يوليو 2019.