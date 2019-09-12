5 مواجهات نارية تنتظر الأهلي فى إنطلاقة الدوري الجديد

يسعى الأهلي للمنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم ليضيف اللقب الثاني والأربعين له في خزائن بطولاته وإنجازاته واسعاد جماهيره.





تنتظر الأهلي مواجهات ساخنة في أول 5 جولات في الدوري في الموسم الجديد، أبرزهم مواجهات الزمالك والإنتاج الحربي والجونة. يستعرض الفجر الرياضي أول 5 مواجهات للمارد الأحمر في بطولة الدوري في الموسم الجديد والتي جاءت كالتالي :-





- يستضيف الأهلي سموحة في الجولة الأولى من الدوري

- يستضيف الأهلي الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري

- يحل الأهلي ضيفا على أسوان في الجولة الثالثة من الدوري

- يستضيف الأهلي الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري

- يحل الأهلي ضيفا على الجونة في الجولة الخامسة من الدوري





وفي نفس السياق، تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن قرعة بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة.



وأضاف عبد الحفيظ، أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع.



وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأشار عبد الحفيظ إلى أن التفكير في مواجهات الدوري والمنافسين غير منطقي في الوقت الحالي، خصوصا أن الأهلي لديه مواجهة مهمة أمام كانو سبورت الغيني ويعقبها مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.



