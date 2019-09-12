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خبير مالي يتوقع إستهداف المؤشر الرئيسي لنقطة الـ 16000 خلال سبتمبر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:45 م
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خبير مالي يتوقع إستهداف المؤشر الرئيسي لنقطة الـ 16000 خلال سبتمبر
ريمون نبيل
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نيفين سمير
 
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قال ريمون نبيل خبير سوق المال ، أن المؤشر الرئيسى للبورصة  اغلق تعاملات اليوم  على ارتفاع قوى حيث وصل لمستوي 15110  نقطه،  رابحاً 95 نقطه تقريبا بدافع من الأداء الايجابى لسهم البنك التجارى الدولى خلال تداولات الأسبوع بشكل عام، حيث ان السهم اقترب من مستويات 82.60 نقطة ،  واغلق اخر سعر لجلسه الخميس بالقرب من 81.80 نقطة.


وأوضح ريمون نبيل من خلال تصريح خاص ل"فجر " أنه قد ارتفع اداء قطاع البتروكيماويات و القطاع المالى الغير مصرفى ،  و مازال المؤشر الرئيسي يتحرك في إتجاه صاعد على المدى القصير،  وبعد تأكيد إختراق مستوى المقاومه الفرعى عند 14540 نقطة خلال شهر اغسطس ، وإستمرار التداول أعلاه حتى الأن  وبمعدل أحجام تداول جيده،  مما قد يؤهل المؤشر من الاقتراب من مستوى 15300 نقطة ، خلال  الشهر الجارى

وأشار الي أنه قد تكون مستويات 14900  نقطة ، هى مستوى دعم فرعى وقد يكون حفاظ على الأرباح للمضارب ومستوى 14540نقطة مستوى دعم رئيسى للفتره الحاليه قد تستطيع ايقاف اى عمليه تصحيح قد تحدث و هى منطقه دعم جيده تستغل في إعاده تكوين المراكز بشكل جزئى  ، 

وقد تظهر بعض بوادر جنى الأرباح أيضا حتى لو بشكل جزى بالقرب15300 نقطة كمقاومه هامه في طريق صعود المؤشر على المدى المتوسط والقصير والتى في حال تأكيد اختراقها سوف يزيد المؤشر من الأداء الإيجابى واكتساب النقاط ارتفاعاً ، ومازل المؤشر الرئيسي على موعد خلال شهر سبتمبر بتحقيق أداء اكثر إيجابيه  كما نتوقع قدره المؤشر على اختراق 15300 نقطة  خلال الربع الرابع لأستهداف مستوى 16000نقطة مبدئي ثم 16400 نقطة مستهدف  ثانى مع وضع مستوى 14800 نقطة كمستوى دعم فرعى ثم مستوى 14540نقطة  مستوى دعم رئيسى للشهر الجارى وإيضا الجدير بالذكر، أن المؤشر قد اكتسب خلال شهرسبتمبر وحتى الان مايقرب من  300 نقطه وقد يكون متوقع بأكتساب المزيد من النقاط خلال الأسبوع المقبل..
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