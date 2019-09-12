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أخرهن هنا الزاهد .. شاهد فساتين زفاف النجمات فى صيف 2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:01 م
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أخرهن هنا الزاهد .. شاهد فساتين زفاف النجمات فى صيف 2019
زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى
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تميزت فساتين زفاف النجمات خلال صيف 2019 بالتصميمات الرائعة التى تميزت بالطابع الراقى والتى حملت أغلبها توقيع مصممين عالميين, وحرصت كل فنانة اختيار تصميمات تتناسب مع قوامها وتجعل لها إطلالة ساحرة.

حرصاً من بوابة الفجر على مساعدة قرائها على اختبار تصميمات فساتين زفاف 2019 نعرض لكم فيما يلى أبرز فساتين زفاف النجمات فى صيف 2019.

احتفلت هنا الزاهد وأحمد فهمي مساء أمس بزفافهما في فندق فوز سيزون نايل، بعد عام من خطوبتهما رسميًّا وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من حفل الزفاف الذى حضره العديد من نجوم ونجمات الوسط الفنى .
فستان زفاف هنا الزاهد
فستان زفاف هنا الزاهد
فستان زفاف هنا الزاهد

تألقت هنا الزاهد بفستان زفاف قصير لجلسة التصوير ما قبل الزفاف، أما الفستان الرسمى للزفاف كان بأكمام طويلة ومنسدلة، مطرزة بشكل ناعم، فكان من تصميم المصري سامو هجرس .
فستان زفاف شهد الياسين
فستان زفاف شهد الياسين
فستان زفاف شهد الياسين

أبهرت الفنانة الخليجية شهد الياسمين الحضور بفستان زفافها الضخم مع الأكمام المنسدلة، وقصاصات الورود على منطقة الصدر، جاء بتوقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي .

فستان زفاف أمينة غولشي
فستان زفاف أمينة غولشي
فستان زفاف أمينة غولشي
أحتفلت أمينة غولشي ملكة جمال تركيا لعام 2014 بزفافها على لاعب الكرة الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل, بأحد الفنادق بتركيا بحضور رئيس الدولة, وأختارت العروس فستاناً بسيطاً بلغ تكلفته 100 ألف ليرة تركية .

أخرهن هنا الزاهد .. شاهد فساتين زفاف النجمات فى صيف 2019
فستان زفاف كاثرين شوارزنيغر

أحتفلت  كاثرين شوارزنيغر بزفافها من كاثرين برات، في حفل جمع الأهل والأصدقاء، وأرتدت العروس فستانًا غاية في الفخامة ، من توقيع جورجيو أرماني .
أخرهن هنا الزاهد .. شاهد فساتين زفاف النجمات فى صيف 2019
 فستان زفاف سيرينا مملوك

أحتفلت الشابة اللبنانية سيرينا مملوك من الشاب أنطوني قاعور، في قاعة Sea Side Arena في بيروت، وتميز الحفل بأجوائه الأسطورية والفخمة. تألقت العروس بفستان زفاف فخم بذيل طويل من تصميم العالمي إيلي صعب.
أخرهن هنا الزاهد .. شاهد فساتين زفاف النجمات فى صيف 2019
فستان زفاف ابنة هيفاء وهبي

أحتفلت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي بزفافها ، بفستان زفاف رائع حمل تصميم الأميرات مع تنورة منفوشة وذيل طويل حمل توقيع المصممة نورا العبدلله .
أخرهن هنا الزاهد .. شاهد فساتين زفاف النجمات فى صيف 2019
فستان زفاف إيلي غولدينغ

أحتفلت المغنية البريطانية إيلي غولدينغ بزفافها على كاسبار جوبلينغ، حيث وصلت العروس الى مكان الزفاف بسيارة فولز فاغن باللون الأزرق، وتألقت العروس بفستان زفاف بغاية الأناقة والجمال من تصميم "كلوي" وتميز بتصميمه المحتشم وياقته العالية وصمم خصيصاً للعروس و مستوحى من العصر الفكتوري.

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