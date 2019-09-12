أخرهن هنا الزاهد .. شاهد فساتين زفاف النجمات فى صيف 2019

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تميزت فساتين زفاف النجمات خلال صيف 2019 بالتصميمات الرائعة التى تميزت بالطابع الراقى والتى حملت أغلبها توقيع مصممين عالميين, وحرصت كل فنانة اختيار تصميمات تتناسب مع قوامها وتجعل لها إطلالة ساحرة.

حرصاً من بوابة الفجر على مساعدة قرائها على اختبار تصميمات فساتين زفاف 2019 نعرض لكم فيما يلى أبرز فساتين زفاف النجمات فى صيف 2019.

احتفلت هنا الزاهد وأحمد فهمي مساء أمس بزفافهما في فندق فوز سيزون نايل، بعد عام من خطوبتهما رسميًّا وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من حفل الزفاف الذى حضره العديد من نجوم ونجمات الوسط الفنى .

فستان زفاف هنا الزاهد

فستان زفاف هنا الزاهد

تألقت هنا الزاهد بفستان زفاف قصير لجلسة التصوير ما قبل الزفاف، أما الفستان الرسمى للزفاف كان بأكمام طويلة ومنسدلة، مطرزة بشكل ناعم، فكان من تصميم المصري سامو هجرس .

فستان زفاف شهد الياسين

فستان زفاف شهد الياسين

أبهرت الفنانة الخليجية شهد الياسمين الحضور بفستان زفافها الضخم مع الأكمام المنسدلة، وقصاصات الورود على منطقة الصدر، جاء بتوقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي .



فستان زفاف أمينة غولشي

فستان زفاف أمينة غولشي أحتفلت أمينة غولشي ملكة جمال تركيا لعام 2014 بزفافها على لاعب الكرة الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل, بأحد الفنادق بتركيا بحضور رئيس الدولة, وأختارت العروس فستاناً بسيطاً بلغ تكلفته 100 ألف ليرة تركية .



فستان زفاف كاثرين شوارزنيغر

أحتفلت كاثرين شوارزنيغر بزفافها من كاثرين برات، في حفل جمع الأهل والأصدقاء، وأرتدت العروس فستانًا غاية في الفخامة ، من توقيع جورجيو أرماني .

فستان زفاف سيرينا مملوك

أحتفلت الشابة اللبنانية سيرينا مملوك من الشاب أنطوني قاعور، في قاعة Sea Side Arena في بيروت، وتميز الحفل بأجوائه الأسطورية والفخمة. تألقت العروس بفستان زفاف فخم بذيل طويل من تصميم العالمي إيلي صعب.

فستان زفاف ابنة هيفاء وهبي

أحتفلت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي بزفافها ، بفستان زفاف رائع حمل تصميم الأميرات مع تنورة منفوشة وذيل طويل حمل توقيع المصممة نورا العبدلله .