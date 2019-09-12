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اسعار الذهب الآن في مصر"فرصة مواتية للشراء"

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:35 م
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اسعار الذهب الآن في مصرفرصة مواتية للشراء
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محمد المسلمي
 
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019، في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية

 الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

 اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،601.72 جنيه  ، والذهب "عيار21"، 702.02 جنيه، وسعر "عيار 24" 802.28 جنيه .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر بالجنيه والدولار

 

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري  

عيار الذهب

48.37$

802.28

 اسعار الذهب عيار 24

44.06$

735.43

سعر الذهب عيار 22

42.34$

702.02

اسعار الذهب عيار 21

36.28$

601.72

اسعار الذهب عيار 18

28.22$

468.00

سعر الذهب عيار 14

24.19$

401.14

سعر الذهب عيار 12

1.508$

24.951

اسعار أوقية الذهب

339.32$

5.616

اسعار جنيه الذهب

48.473$

802.284

اسعار كيلو الذهب

 

اسعارالذهب في مصر بدون مصنعية


سعر الذهب بالجنيه المصري

النوع

689

عيار 21

591

عيار 18

722

عيار 24

459

عيار 14


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية 


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

395.54

593.32

692.21

791.08

11 سبتمبر

393.13

589.70

687.99

786.26

10 سبتمبر

396.78

595.18

694.39

793.57

9 سبتمبر

396.06

594.10

693.12

792.12

8 سبتمبر

396.06

594.10

693.12

792.12

7 سبتمبر

 

اسعار الذهب الان في مصر


ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق المصري.

أسعار الذهب العالمي الان


واصلت أسعار الذهب اليوم مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس.


وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1509.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، بعدما فقد واحدا بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1517.9 دولار للأوقية.




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