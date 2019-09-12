اسعار الذهب الآن في مصر"فرصة مواتية للشراء"





يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019، في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية

الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،601.72 جنيه ، والذهب "عيار21"، 702.02 جنيه، وسعر "عيار 24" 802.28 جنيه .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر بالجنيه والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه المصري عيار الذهب 48.37$ 802.28 اسعار الذهب عيار 24 44.06$ 735.43 سعر الذهب عيار 22 42.34$ 702.02 اسعار الذهب عيار 21 36.28$ 601.72 اسعار الذهب عيار 18 28.22$ 468.00 سعر الذهب عيار 14 24.19$ 401.14 سعر الذهب عيار 12 1.508$ 24.951 اسعار أوقية الذهب 339.32$ 5.616 اسعار جنيه الذهب 48.473$ 802.284 اسعار كيلو الذهب

اسعارالذهب في مصر بدون مصنعية





سعر الذهب بالجنيه المصري النوع 689 عيار 21 591 عيار 18 722 عيار 24 459 عيار 14





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية





عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 395.54 593.32 692.21 791.08 11 سبتمبر 393.13 589.70 687.99 786.26 10 سبتمبر 396.78 595.18 694.39 793.57 9 سبتمبر 396.06 594.10 693.12 792.12 8 سبتمبر 396.06 594.10 693.12 792.12 7 سبتمبر

اسعار الذهب الان في مصر









ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق المصري.





أسعار الذهب العالمي الان

واصلت أسعار الذهب اليوم مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1509.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، بعدما فقد واحدا بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1517.9 دولار للأوقية.







