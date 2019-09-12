اسعار الذهب الآن في مصر"فرصة مواتية للشراء"
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019، في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية
الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .
اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،601.72 جنيه ، والذهب "عيار21"، 702.02 جنيه، وسعر "عيار 24" 802.28 جنيه .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب
اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر بالجنيه والدولار
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ جنيه
المصري
|
عيار الذهب
|
48.37$
|
802.28
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.06$
|
735.43
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.34$
|
702.02
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.28$
|
601.72
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.22$
|
468.00
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.19$
|
401.14
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.508$
|
24.951
|
اسعار أوقية الذهب
|
339.32$
|
5.616
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.473$
|
802.284
|
اسعار كيلو الذهب
اسعارالذهب في مصر
بدون مصنعية
|
سعر الذهب بالجنيه
المصري
|
النوع
|
689
|
عيار 21
|
591
|
عيار 18
|
722
|
عيار 24
|
459
|
عيار 14
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
395.54
|
593.32
|
692.21
|
791.08
|
11 سبتمبر
|
393.13
|
589.70
|
687.99
|
786.26
|
10 سبتمبر
|
396.78
|
595.18
|
694.39
|
793.57
|
9 سبتمبر
|
396.06
|
594.10
|
693.12
|
792.12
|
8 سبتمبر
|
396.06
|
594.10
|
693.12
|
792.12
|
7 سبتمبر
أسعار الذهب العالمي الان
واصلت أسعار الذهب اليوم مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1509.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، بعدما فقد واحدا بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1517.9 دولار للأوقية.
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